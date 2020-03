Na nákup další desinfekce pak věnovali poukaz v hodnotě osmnáct tisíc korun. „Část gelů a desinfekcí si ponechalo město pro potřebu zaměstnanců a část zůstala k dispozici veřejnosti,“ uvedl mluvčí města Jaroslav Parma.

Gesto solidarity řada místních ocenila. „Super. Je to od nich moc hezké. Doufám, že ti, co jim běžně tykají si na toto vždycky vzpomenou, než se zase začnou chovat jako kreténi,“ uvedla na sociální síti jedna z místních Daniela Koutná.

Do boskovického kina si zájemci stále mohou přijít pro roušky, které ušili dobrovolníci. Zdarma dostanou dvě na osobu. K mání jsou i látky i pomůcky na výrobu roušek. Otevřeno je denně od poledne do čtyř hodin odpoledne.

Podobný dar převzali nedávno také zástupci radnice ve Svitávce. Tam v roušce dorazila vietnamská majitelka tamní prodejny se smíšeným zbožím Nguyen Thi Thuy. „Chtěla bych přispět trochu peněz k prevenci nemoci koronavirus,“ napsala na lístek drobná žena.

Obci věnovala třicet tisíc korun. „Je to něco neuvěřitelného. Vyrazilo mi to dech a zároveň velmi dojalo. Paní tu žije, děti chodí do školy. Loni měla velký problém s vytopeným bytem a teď udělá takové solidární gesto. Navíc jako cizinka. Klobouk dolů,“ řekl Deníku Rovnost starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

To, že podnikatelka je cizinka, zdůraznil záměrně. „Řeknu to natvrdo. Na sociálních sítích i na veřejnosti nám v minulosti radilo a radí spousta místních rádoby odborníků. Ale jak jde do tuhého, spousta z nich se ztratila a je potichu. Nechci vyvolávat emoce, ale je to k zamyšlení. Každý by si měl uvědomit, že důležitější jsou činy, než nikam nevedoucí diskuze na internetu, napadání a pomluvy. Na druhou stranu na naši výzvu o pomoc v situaci s koronavirem reagovala spousta místních a snaží se pomáhat. Velmi jim děkujeme,“ dodal Zoubek.

Darované peníze podle něj využili na nákup a výrobu roušek, které nyní šijí dobrovolníci na tamním úřadu. A také na zajištění dostatečného množství desinfekce. „Leni úžasná jsi, máme tě moc rádi,“ okomentovala nevšední gesto podnikatelky jedna z místních Petra Musilová.