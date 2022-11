Jiní jsou tu především proto, aby si nějakou rybu odnesli také domů. „Pane Kocman, máte tam nějaké sumce?“ volá jeden z rybářů, který prodává ryby lidem, na šéfa jedovnického výlovu Josefa Kocmana. Ten se podívá směrem ke kádím s rybami a přikývne. Za chvíli putují v nádobách od vody směrem nahoru dva „vousáči“.

Vody Olšovce vydávají v sobotu i nečekané poklady. „Chytil jsem úhoře,“ chlubí se po návratu s loďkou jeden z rybářů. Kluzká ryba se ani na břehu nechce vzdát a rybáři mají práci vůbec ji přemístit do kádě. Ani u dalších vylovených ryb si někteří přihlížející návštěvníci nejsou jistí, co je to za konkrétní druh.

Nakupující si na stáncích mohou vybírat. V nabídce jsou kromě sumce i další ryby, například dravá štika, okoun či amur. Na čerstvě vylovené kusy jsou lidé ochotní vystát si frontu. Největší zájem je tradičně o kapra. Jeho cena na stánku je 110 korun za kilogram, za štiku lidé platí 280 korun za kilogram, za sumce 250 korun. Pouze milovníci candátů mají smůlu. Cedule na stánku odhaluje, že tato ryba v prodeji není.

Rybí hranolky

Kdo si přivstal a vydal se na okraj Jedovnic k Olšovci už před devátou ráno, zjišťuje, že rozhodně neprohloupil. Postupně se totiž přístupová cesta k hrázi U Bašty zaplňuje davy lidí, kteří se různě zastavují.

Tu pozdraví své známé, další se zase zastaví u stánku. Jako například Aneta Všetičková s manželem. Společně si pochutnávají na hranolkách. Pochopitelně rybích. „Já mám candátí, manžel kapří. Ty jsou lepší,“ hodnotí mladá žena, která přijela na akci až z Prahy.

Přímo na výlov se zatím pár nedostal, ale chystá se to napravit. „Určitě se tam půjdeme podívat,“ ujišťuje Všetičková.

Rybí hranolky ochutnává i Hana Zukalová s vnukem. „Tyto jsou sumčí,“ odhaluje žena.

Stánkaři nabízí i pokrmy, které nejsou připravované z ryb. Nechybí langoše, bramborové spirály nebo uzeniny. Někteří, kteří už přihlížejí výlovu Olšovce delší dobu, se zahřívají teplým svařákem nebo punčem.

Z Jedovnic se v pátek a v sobotu stává jedno velké parkoviště. Organizátoři už dopředu vytipovali místa, kam mohou řidiči po dobu návštěvy akce svůj vůz zaparkovat. Za parkovací lístek na celý den dají šedesát korun. Zukalová si pochvaluje zlepšení oproti předchozím letům. „Parkování je letos dobré, není tak chaotické jako v minulosti,“ podotýká.

V sobotu výlov Olšovce končí ve tři hodiny odpoledne.