Začíná výlov největšího rybníku v regionu. Čtyřicetihektarového Olšovce. Ten se protáhne až do neděle. Ve směru od Brna se už táhne nekonečná kolona aut. „Raději jsme si přivstali, abychom zaparkovali. Výlet na výlov Olšovce je rodinná tradice. Dětem ukážeme výlov a odvezeme si rybu. Koupíme si kapra na nedělní oběd. Možná ale letos zkusíme tolstolobika nebo amura,“ říká Martin Růžička z Lipůvky.

Jak se příchozí blíží k vypuštěnému rybníku, tak sílí pach bahna, rybiny, ale také kouře z udíren a přepáleného fritovacího oleje. Konečně hráz. Je úplně jedno, jestli si člověk přivstal nebo ne. Všude je plno a davy lidí. Stánky s různým zbožím se táhnou až k obzoru. Hranolky, nudle, párky i rybí speciality. Nafukovací balónky.

Nejvíce živo je přímo na hrázi nad lovištěm, kde se už ve velkém prodávají čerstvě vylovené ryby. „Koupil jsem si dva candáty. Jsem sice rybář a candáta bych si mohl chytit sám. Ale letos se mi nedařilo. Nebyl čas. A když už jsem se k vodě dostal, tak zase dravci nebrali,“ směje se Rudolf Beneš z Brna.

Podle něj je candát nejlepší na másle. „Nic složitého a překořeněného. Prostě klasika,“ hlásí muž.

To potvrzuje přímo v lovišti i jeden z rybářů, kteří brzy ráno na Olšovci zatahovali síť, Zdeněk Špíšek. „Candát je na jídlo asi naše nejchutnější ryba. Je sice dražší, ale stojí to za to. Opravdoví labužníci si však chodí také pro okouny. To je lidově řečeno za málo peněz hodně muziky. Jen je s jejich přípravou více práce a mají více kostí. Ale je to lahůdka. Candátům se letos v Olšovci dařilo náramně a je jich opravdu hodně,“ říká Špíšek, který u vody obsluhuje výtah. V něm se z kádí u loviště dopravují ve vaničkách čerstvé ryby na hráz do prodejních stánků.

Za kilo candáta platí zájemci tři sta třicet korun, za štiku dvě stě čtyřicet a za kapra osmdesát osm. Kilogram okounů pak stojí šedesát korun. V nabídce je i amur za devadesát pět korun stejně jako lín. Ryby si mohou na místě nechat také opracovat a naporcovat. „Zájemců je opravdu hodně a každý chce něco jiného. Kuchám, filetuji, porcuji. Někdo šupiny škrábe, já je raději podřezávám. Je to rychlejší,“ vysvětluje u stánku na opracování ryb další z rybářů Pavel Zouhar z Blanska.

Samotný výlov je podle Zdeňka Špíška pořádná dřina. Sám jich v lovící četě má za sebou na Olšovci pěknou řádku. Pohybovat se nad pás v bahně a ledové vodě dá zabrat i zkušeným rybářům. Těm v Jedovnicích při výlovu už několik desítek let šéfuje Josef Kocman. „Hoši rychle sem s těmi vaničkami. Další kapry na stánky a taky amury. Jsou tam fronty a ryby dochází. Tyhle velké kapry do bazénu,“ je v jednom kole nestor jedovnického výlovu Olšovce.

Až budou ryby z prvního ranního zátahu rozebrané, vyrazí rybáři se sítí, podběráky a na lodičkách do bahna na další zátah.

Část ryb z výlovu neskončí hned na talíři, ale převeze se zpět do chovných rybníků a také do sportovních revírů. Chytit si vánočního kapra na udici tak mohou v příštích dnech například rybáři v okolí Blanska, kam se ryby z Jedovnic vysazují. „Většinou v Jedovnicích naše organizace nakupuje kolem šestnácti až dvaceti metráků kaprů, které vzápětí vysadíme do našich revírů. Vesměs se jedná o rybníky v okolí Blanska. Jsou to kapři v průměru kolem dvou kilogramů,“ dodává šéf blanenských rybářů Martin Sklář.