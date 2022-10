Před zádušní mší míří kolem desáté hodiny dopoledne do kostela mezi prvními Bohuslav Eibl. Je to jeden z dvojice sloupských kostelníků. Do džbánku nachystá pro obřad víno, vodu a hostie. Dvacet minut před začátkem mše pak pustí zvony. „Paní hraběnka do kostela na mše občas zavítala. Sedávala mezi lidmi vlevo u obrazu svaté Anny. Moc dobře si ji pamatuji. Troufl bych si ji připodobnit k britské královně Alžbětě. Také to byla pro region osobnost. Když rodině znárodnili majetek, jezdila s náklaďákem. Podobně jako královna za války,“ říká muž.