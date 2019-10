Kdo doma nenašel masku ducha, čaroděje, Draculy nebo kostlivce, přichází alespoň v tričku s dýní nebo s namalovaným obličejem. Po patnácté hodině moderátor Tomáš se svou pomocnicí Luckou zahajují program. Během odpoledne děti kreslí halloweenské obrázky, hledají v sále samolepky s Mimoni nebo jen tak poskakují při hudbě.

„Mami, já jsem vyhrál!“ raduje se asi šestiletý chlapec, který právě zdolal dráhu při disciplíně skákání v pytli. Pro mnohé je největší zábavou pinkání s nafukovacími balonky, kterých je v sále dostatek, takže nevadí, když sem tam nějaký praskne. Zejména nejmenší návštěvníci se baví lovením kachniček z bazénu. Voda v něm ovšem pro jistotu chybí. Zato nechybí tombola a občerstvení.

Chlapci i děvčata se zapojují do dalších soutěží, zkouší kdo nejdéle dokáže udržet v pohybu jojo, hrají na slepého rytíře a dokonce se předhání o to, kdo vyloudí z hlasivek nejstrašidelnější smích. Menší děti se trochu stydí, do mikrofonu spíše jen špitnou, ty větší už vydávají hlasitější projev.

„Slyšel jsem, že tady v Hospůdce Na Točně mají strašidelný sklep,“ vyzývá moderátor Tomáš všechny odvážlivce, aby se do sklepa zašli podívat. Po zdolání strašidelné sklepní stezky odvahy, stejně jako za splnění všech ostatních soutěží, čeká na každého sladká odměna.

Marie Kalová