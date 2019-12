VIDEO: V parku zavládlo peklo. Děti je zdolávaly na Čertovské vycházce

Velké Opatovice – Na zdi u vstupu do zámeckého parku ve Velkých Opatovicích stojí napsáno Vstup do pekla. Hned za ním postávají tři čerti a jedna čertice. Přitápějí pod kotlem a vyzývají děti, aby si zatočily pekelným kolem. Co jim padne, to musí splnit. Jinak skončí v pytli a bez sladké odměny. Velkoopatovický Klub českých turistů pořádá Čertovskou vycházku.

Čertovská vycházka ve Velkých Opatovicích. | Video: Deník/ Michal Záboj