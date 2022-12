Do kopce tlačí kočárek se synem Sebastianem například manželé Přibylovi. „Jsme moc rádi, že se tradice polévky na Štědrý den v Boskovicích obnovila. Rádi přispějeme na pomoc lidem v nouzi. Je to krásné setkání lidí ve vánoční atmosféře. Zároveň si domů v lucerničce odneseme Betlémské světlo,“ usmívá se na manžela Jiřího Lucie Přibylová z Boskovic.

Frontu na hrstkovou polévku se před polednem chystají vystát také manželé Taxovi se synem Aaronem. Maminka Zuzana prý chodila na Štědrý den před boskovickou radnici už s rodiči jako školačka. „Dnes jsme přivedli další generaci, našeho syna,“ říká v dobré náladě.

Její manžel Alan se už těší na rodinou pohodu u vánočního stromečku, dárky a pohádky. „Jsou to moje první Vánoce v Boskovicích, kam jsem se přestěhoval za manželkou. Moc se těším. Pustíme si pohádky, mám moc rád ty české klasické. Bude pohoda,“ dodává muž.

Pořadatelskou štafetu Polévky pro chudé i bohaté převzala už před třemi lety po organizátorském týmu Rudolfa Burgra Střední pedagogická škola Boskovice společně s tamními skauty a Vyšší odbornou školou a střední školou Boskovice. První společný podnik ale na dva roky zmrazil koronavirus. Ostrá zkouška tak přichází a řadu až v sobotu. „Myslím, že jsme sehraný tým a dobrá parta. Samotná škola bychom celou akci určitě neutáhli. Jsem ráda, že se přidala další střední škola a skauti. Úkoly jsme si rozdělili, každý podle svých možností a myslím, že se to povede. Letos se podává hrstková polévka. Vařila se na střední škole v Hybešově ulici, u nás je jen výdejna. Kolem tři sta šedesáti litrů. Počítáme, že by se mohlo naservírovat asi čtrnáct set porcí. Celkem máme na náměstí tři stánky a pro příchozí jsme připravili několik novinek,“ říká za tým organizátorů ředitelka SPŠ Boskovice Leona Valterová.

Hrstková polévka

Aby Boskovičtí odlehčili přírodě, podává se polévka v ekologicky šetrných miskách a s kompostovatelnými lžícemi. Kdo mohl, přináší si lžíce své, jak stojí ve výzvě organizátorů. Další novinkou jsou bezhotovostní příspěvky do charitativní sbírky. Ty mohou poslat i dárci, kteří se do Boskovic na polévku nedostanou. „Založili jsme transparentní účet, kam mohou lidé posílat příspěvky potřebným bezhotovostně. I pomocí QR kódu. Účet je otevřený na dobou neurčitou. Peníze, které dorazí v lednu a později, využijeme následující rok v další sbírce,“ vysvětluje za boskovické skauty Boris Láník. Ti na náměstí před poledne přivážejí k vánočnímu stromu ze Skalice nad Svitavou také betlémské světlo.

První porce hrstkové polévky v jednom ze stánků servíruje také ředitel druhé z pořadatelských škol Pavel Vlach. „My, co polévku rozléváme, jsme už jen taková třešnička na dortu. Na místě je poděkovat lidem, kteří tu nejsou moc vidět. Kuchaři, kteří vstávali v pět ráno a vařili polévku, dobrovolníci, co stavěli stánky a pak je budou uklízet,“ oceňuje práci dobrovolníků Vlach.

Umění školní kuchyně si pochvaluje na lavičce před radnicí také Marie Dvořáková. Shodou okolností na škole, kde se letošní Polévka pro chudé i bohaté vařila, před lety učila. „Ráno jsem doma uvařila polévku a udělala salát. A pak hned na náměstí. Je to tradice. Se syny a manželem na tuto akci chodíme prakticky od jejího začátku, pětadvacet let. Je to příjemné setkání lidí s pomocí druhým. A jaké je moje vánoční přání? Všem přeji hodně zdraví, klid a mír ve světě,“ má jasno boskovická důchodkyně.

Vybrali přes milion

V podobném duchu přejí klidný závěr roku také manželé Vitulovi z Boskovic. „Ať se daří také pořadatelům Polévky pro chudé i bohaté. Stojí za to tuto akci navštívit. Je pro dobrou věc,“ říká u vánočního stromu na Masarykově náměstí Iveta Vitulová, která dorazila s manželem a dvěma dětmi v červených čepicích s bambulemi.

Polévka pro chudé i bohaté, Boskovice

Transparentní účet: 2202361057/2010

Radost z udržení boskovické tradice na Štědrý den má i její zakladatel Rudolf Burgr. „Pořadatelský tým má moji podporu a obdiv, držím jim palce. Velký dík za to přináleží ředitelce pedagogické školy Leoně Valterové, která před třemi lety kývla na nabídku pořadatelství akce převzít,“ říká Burgr.

Výtěžek sbírky poputuje jako obvykle na dobročinné účely ze sta procent, protože náklady akce zcela pokryje desetitisícová dotace města Boskovice. „V roce 2019 se za polévku vybralo 81 618 korun. Za všech pětadvacet ročníků pak celkem 1 057 536 korun. Ty putovaly na dobročinné účely v Boskovicích a okolí. První rozdávání polévky pro chudé i bohaté se uskutečnilo v Boskovicích na Masarykově náměstí o Štědrém dni v roce 1995,“ doplňuje Rudolf Burgr.