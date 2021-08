U hráze nádrže dojde k úpravám přelivu, spadliště a skluzu.„Kvůli stavebním pracím se v nádrži sníží hladina. To navíc umožní prohlídku, opravu návodního líce hráze a především těžbu sedimentů. Snižování hladiny začne v září,“ informoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Hladina přehrady půjde postupně dolů až o třináct metrů. Odpouštění na tuto úroveň má trvat zhruba čtyřicet dní. Snížené hladiny chtějí využít i krajští silničáři při opravě silničního mostu, který vede přes část přehrady. „Letos počítáme se sanací mostních pilířů. Kvůli tomu dojde k lokálnímu omezení dopravy. Celková rekonstrukce mostu je nyní v počátcích přípravy,“ uvedl Petr Holeček z odboru kanceláře jihomoravského hejtmana.

Na začátku příštího roku pak už Povodí Moravy počítá s postupným dopuštěním nádrže o osm metrů. Stavební práce budou pokračovat a na řadu přijde také bagrování sedimentů mezi obcemi Křetínem a Lazinovem a v Lazinovské zátoce. Těžba se nedotkne hlavních pláží, které jsou v teplých měsích v obležení rekreantů. Několikaměsíční zásadní pokles hladiny však pocítí jachtaři a rybáři. „Před vydáním stavebního povolení, jsme si stanovili takové podmínky, aby rekonstrukce přehrady měla co nejmenší dopad na rybí obsádku a celý ekosystém zmíněné vodní plochy. Původní projekt totiž počítal s tím, že hladina bude snížená o třináct metrů na dva roky. To by bylo pro přehradu a okolí devastující,“ řekl už dříve Deníku předseda letovického rybářského spolku Radek Zemánek.

Omezení rybolovu

Konkrétní omezení doby rybolovu na letovické přehradě ještě podle něj Moravský rybářský svaz neschválil. Kvůli citelnému poklesu hladiny je však koncem letošního podzimu až do jarních měsíců příštího roku velmi pravděpodobné. „Pohyb po břehu by při tak razantním poklesu hladiny nebyl bezpečný. To samé se týká lovu z loděk, protože na hladině bude šest provzdušňovačů napojených na kabely. Je možné, že rybolov bude na přehradě na přelomu října a listopadu až do jara zakázán. Než hladina nastoupá zpět na nějakých mínus sedm až mínus pět metrů. Ještě to ale není definitivně rozhodnuto,“ poznamenal Zemánek.

Obsádku v nádrži chtějí rybáři při rozsáhlé rekonstrukci zabezpečit tak, aby nebylo zapotřebí ji kvůli nebezpečí masivního úhynu ve velkém vylovovat a převážet do jiných revírů. Klíčové podle nich bude, jak se nádrž podaří začátkem příštího roku postupně naplnit.

I přes sníženou hladinu má letovická vodní nádrž plnit funkci protipovodňové ochrany. Harmonogram snižování a opětného navyšování hladiny vodohospodáři upravili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla na co nejvyšší možné kótě. „A to nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. V průběhu rekonstrukce vytvoříme dostatečný akumulační prostor pro zachycení případných povodňových přítoků,“ upřesnil šéf Povodí Moravy Václav Gargulák. Dodal, že případné nadlepšování nízkých průtoků v řece Svitavě pod přehradou bude při její rekonstrukci zajišťovat boskovická nádrž na říčce Bělé.