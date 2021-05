Vydávají se po dávné poutní trase takzvané římské cesty, která vede od Baltského moře až do Říma. Na jihu Moravy je čeká šest etap. V neděli vyrazilo z Velehradu na Zlínsku asi sto padesát poutníků. Ze Křtin na Blanensku jich jde zhruba čtyřicet. „S manželkou se budeme při pouti střídat. Máme malé dítě, které chodí do školy. Dnes jdeme spolu. Chtěli jsme vyzkoušet novou poutní trasu, těšíme se,“ říká před startem ve Křtinách Jiří Holánek z Bílovic nad Svitavou.

Seznam etap moravské části stezky Romea Strata:

1. neděle 16. května 2021 Velehrad – Klimentek

2. pondělí 17. května 2021 Křtiny – Brno

3. úterý 18. května 2021 Brno – Rajhrad – Židlochovice

4. středa 19. května 2021 Židlochovice – Popice

5. čtvrtek 20. května 2021 Popice – Mikulov

6. pátek 21. května Mikulov – sv. Kopeček - Poysdorf



Zdroj: www.cirkevnituristika.cz

Na místě je i Miroslav Kučera z nedalekého Adamova, který pro poutníky vlastnoručně vyrobil čtyřicet křížků. Z různých druhů dřeva. A také poutní hůl z větve plané lesní třešně. „Na hůl jsem vyrazil nápis Zdrávas Maria a do čelní části vklínil malý křížek ze švestkového dřeva. Na hranici z Rakouskem hůl poutníci předají rakouským kolegům a měla by se dostat až do cíle cesty v Itálii,“ vysvětluje Kučera.

Krátce po osmé hodině jeho křížkům uvnitř kostela žehná, stejně jako poutníkům, křtinský farář Vít Červenka. „A zároveň doufám, že moc nezmoknete. Podle radaru už v Brně prší,“ říká na rozloučenou.

Po prohlídce křtinské kostnice vyráží skupina poutníků směr Brno po lesních cestách přes Bílovice nad Svitavou. Tam je čeká oběd. Podávat se bude česnečka a špagety s boloňskou omáčkou. „Já půjdu všechny etapy. Vzal jsem si na to dovolenou. Dojdu až do Mikulova, kde předáme štafetu Rakušanům,“ říká po cestě Martin Šerák z Bílovic nad Svitavou, který s sebou nese bílovický poutní kříž.

Po lesní stezce šlape také tříletý František. Na pouť se vydal s maminkou Věrou Švejdovou. Drží ji za ruku a velkou radost mu dělá zejména velké množství kaluží. „V Bílovicích se přidají naše tři starší děti. Bude to pěkný výlet. Jsem věřící a pro mě má dnešní cesta samozřejmě i duchovní rozměr,“ usmívá se žena.

Poutní budky s razítky

Po cestě poutníci míjí na stromech žluté šipky a symboly mušle. Jsou i na rozcestnících. V terénu je vyznačil Roman Klecker. Jedná se o cesty po Svatojakubské poutní trase přes jižní Moravu. V tomto regionu také rozmístil dvaadvacet poutních budek. „Jsou v nich razítka, brožury a mapy určené poutníkům. Další budku umístíme v pátek na konci naší poutě na hranicích s Rakouskem,“ říká muž, který se prý inspiroval při cestách v Rakousku, Španělsku a Japonsku.

Moravskou část takzvané římské cesty zorganizoval bílovický farář Pavel Lazárek. Krása a bohatství celého putování podle něj spočívá v tom, že se jde po trasách, kudy historicky vedly stezky soli, železa, jantaru nebo hedvábí. „Není to jen spojení duchovna, ale i historie a kulturního dědictví. Po této stezce v minulosti totiž šli například významné osobnosti jako Mikuláš Koperník, Galileo Galilei nebo Giordano Bruno,“ vysvětluje duchovní.

Po pondělí křtinské etapě čeká na poutníky v úterý úsek Brno – Rajhrad – Židlochovice. Putování zakončí v pátek pěší poutí z Mikulova přes svatý Kopeček do rakouského Poysdorfu.