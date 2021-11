Většina řidičů, které Deník přímo na místě oslovil, tam s couváním problém neměla. U starších lidí nebo méně zdatných řidičů to ale může být jinak. „Já si myslím, že je to o zvyku. Teď v prvních dnech tady vidím, že se tu část řidičů motá novou jednosměrkou v protisměru a někteří s couváním mají trošku problémy. Podle mě si to ale sedne. Je tu víc parkovacích míst a výjezd ze stání je lepší,“ řekl například Michal Šerebl, který má v nedalekém domě trafiku.

Podobně nové parkování zhodnotil další z blanenských řidičů Ladislav Kabeš, který jezdí do nedaleké cukrárny pro zákusky. „Dřív tady byl s parkováním velký problém. Teď se to snad trošku zlepší. S couváním problém nemám, řídím náklaďák a s osobákem se smotám v pohodě. Trošku je mi ale líto zeleně a stromů, které musely novému parkovišti ustoupit. Je to něco za něco,“ poznamenal muž.

V okolí parkoviště je nyní podle zástupců města vysázeno šest kusů okrasných třešní, počítá se se založením nového trávníku a výsadbou sedmdesátky habrů, které vytvoří živý plot mezi parkovištěm a bytovými domy.

Komfort a bezpečí

Vedoucí blanenského oddělení odboru správy a rozvoje města Marek Štefan uvedl, že zvolené uspořádání parkovacích pruhů je komfortnější a bezpečnější. „Drtivá většina aut má dnes kufr vzadu. Když řidiči v jednosměrce zacouvají do šikmého stání a něco z něj vytahují, ať už nákup nebo kočárek, jsou vždy mimo jízdní pruh. Pruhy jsou dost hluboké a motoristé mají při výjezdu nyní lepší rozhled. Navíc šikmá stání zaberou méně místa než kolmá,“ okomentoval novinku blanenský úředník.

Nové parkoviště stálo podle informací blanenské radnice 6,6 milionu korun. Zhruba polovina nákladů šla na vrub investora, který nedaleký obchodní dům Družba přestavěl na byty. „Parkoviště je veřejné a kromě míst pro invalidy na něm nejsou žádná vyhrazená stání,“ uvedl starosta Jiří Crha.

Další z diskutujících upozornil, že když nyní auto parkují výfuky k nedalekým bytovým domům, je to špatně. „Podle mě parkování zadkem auta k oknům, chodníku je největší prasárna. Už jen to co z některých aut jde a někteří dokážou mít nastartovaný auto i půl hodiny. Známe z Družstevní. A vyjíždění a vůbec provoz je o toleranci,“ uvedl Martin Bezdíček z Blanska. Na to Marek Štefan zareagoval tím, že bytovka, která je blíže k parkovací ploše, nemá v přízemí obyvatelné prostory. A druhá já od parkujících aut ve větším odstupu.

Martinovi Bezdíčkovi také vadí, že v ulicích v blízkosti nového parkoviště jezdí řada řidičů příliš rychle. Tím, že tudy nyní kvůli stavbě kruhové křižovatky na nedalekém průtahu vede objízdná trasa, se vše ještě zhoršilo. „Centrum města by mělo patřit chodcům a ne autům. Někteří řidiči v úzkých ulicích jezdí jako šílenci. Už dávno zde měla být trvale snížená rychlost na třicet kilometrů v hodině a zpomalovací prahy. Nic se ale neděje, přitom tudy hodí spousta dětí,“ dodal muž.