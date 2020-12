„Palava totiž slouží především jako zadržovací nádrž. Její hladina se na zimu snižuje, aby byla schopná zachytit vodu z jarního tání sněhu,“ informoval vedoucí blanenského odboru životního prostředí Pavel Konečný.

Na začátku prosince se dělníci už ve vypuštěné nádrži pustili do opravy vadného potrubí. Použili při tom přes 40 metrů dlouhý speciální rukávec napuštěný pryskyřicí. V potrubí zatvrdl a zpevnil poškozené úseky. Opravy stály necelého půl milionu korun.

Napouštění Palavy

Polovina obřích ryb je pryč

Dva týdny předtím vylovili rybáři z Palavy asi deset metráků ryb. Včetně necelé dvacítky obřích tolstolobiků. Na obnažených březích se objevilo také velké množství škeblí, které se později bez potíží stáhly do bahna. „Největší z tolstolobiků měl přes metr deset na délku a vážil téměř sedmadvacet kilogramů. Ostatní ryby jako kapry, amury, líny, úhoře, bílou rybu a dravce jsme vypustili do revíru Vrbice nad městem. Tolstolobiky jsme ale podle platné legislativy zpět vysadit nemohli. Neměli jsme na ně dekret ve vysazovacím plánu, který je pevně daný,“ řekl Deníku hospodář blanenského rybářského spolku Miroslav Odehnal.

Kde tedy gigantické ryby skončily? Zřejmě na talíři. „Tolstolobiky máme na sádkách ve Sloupečníku volně k prodeji společně s kapry a pstruhy. Polovina z nich už je pryč. Kdo je do Palavy před jedenácti lety nasadil, nevíme. Když mají vhodné podmínky, dokáží za rok na váze nabrat klidně i dva a půl kilogramu,“ poznamenal Odehnal.

Nové ryby do Palavy podle jeho slov rybáři nasadí příští rok po prvních jarních výlovech na přelomu března a dubna. Ale zatím jen v omezeném množství a menších velikostech. „Na přehradu chodím rybařit rád. Měl jsem tam letos pěkné záběry i úlovky. Uvidíme, jak to bude s chytáním na jaře a kolik tam vůbec nasadí ryb. Snad to nebude úplně marný revír,“ řekl jeden z blanenských rybářů Miroslav Nečas.

Kulaté výročí

Blanenští vypustili přehradu po jedenácti letech. V roce 2009 odtud těžká technika odvezla tuny sedimentů, které se do ní potokem dostaly z nedalekých polí a chatové oblasti. Dělníci také vyztužili břehy betonovým okrajem a opravili zábradlí. Vše tehdy stálo kolem deseti milionů korun. Příští rok si místní připomenou padesát let o výstavby této bezmála hektar a půl velké nádrže a rekreační oblasti. Přehrada vznikla díky hrázi na potoce Palava. Na břehu nechybělo molo, skluzavky a skokanský můstek. Mělkou část dna vysypali dělníci oblázky a u přehrady postavili převlékací boxy. „Kolem vody vznikly také travnaté pláže a jedna písečná. Koncem sedmdesátých let tam přibyl ještě minigolf se zázemím a lyžařský vlek,“ přiblížil historii této lokality před časem tehdejší pracovník blanenského muzea Jindřich Čeladín. V osmdesátých letech Blanenští odhadovali hodnotu díla na víc jak dvacet milionů korun československých.