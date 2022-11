„Pěkný strom. U nás ve Sloupu ho už také máme. Ale o dost menší. V neděli odpoledne budeme mít jeho slavnostní rozsvěcení. Už se těším. Bude tam kulturní program a dětská vystoupení. Příjemná atmosféra. Co si přeji na Vánoce? Hlavně zdraví, to je nejdůležitější. To bych popřála i všem ostatním, a hlavně ať už je mír a skončí válka na Ukrajině,“ řekla v pondělí odpoledne jedna z kolemjdoucích, která se představila jako Božena.