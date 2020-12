„I když máme koupaliště u nás ve městě, jezdíme s rodinou rádi i do Křtin. Bazén je tam v přírodě, se zelenými plochami, stínem a máme to kousek. Jsem zvědavá na novinky a těším se,“ uvedla Michaela Nádeníčková z nedalekého Adamova.

Podle aktuálního vyjádření křtinského starosty Františka Novotného má vybudování nového bazénu stát kolem čtyřiadvaceti milionů. Přibližně polovinu pokryje městys z vlastních zdrojů a na zbytek si vzal úvěr, který bude splácet deset let. „Bazén byl starý padesát let a už nesplňoval nároky dnešní doby. Velkým problémem byly úniky vody a její čištění. Nadobro zavřít jsme koupaliště nechtěli a rozhodli se na místě původního bazénu vybudovat nový,“ řekl ve středu na staveništi Deníku Novotný.

Menší bazén, menší náklady

Původní plocha padesátimetrového bazénu se po úpravách zmenší na poloviční délku a dno vyztuží speciální fólie. Bazén bude rozdělený třemi dráhami na plaveckou a rekreační část. Vodu budou Křtinští čerpat z vrtu, který si nechali v areálu před časem vyhloubit. Hotovo má být na konci května. V červnu čeká koupaliště zkušební provoz. „Rozměry bazénu jsme zmenšili kvůli nákladům na jeho provoz. Do budoucna přemýšlíme ještě o ohřevu vody, který by mohl prodloužit sezonu. S jeho možným zapojením později v projektu počítáme,“ doplnil Novotný.

Další zhruba čtyři miliony pak bude stát oprava hlavní budovy se šatnami, toaletami a občerstvením. Část nákladů pokryjí dotace. Před koupalištěm plánuje obec upravit a vydláždit parkoviště. Přibližně čtyři miliony korun má pak stát nové hřiště v prostoru za bazénem, kde chtějí Křtinští vylepšit stávající kemp.

Zdroj: Deník / Jan Charvát

Na hřiště se pokusí stejně jako na parkoviště získat dotace. „S kempem v areálu koupaliště máme velké plány. Křtiny jsou podle nás pro turisty atraktivní lokalita a chceme jim nabídnou dobré zázemí. V kempu plánujeme asi deset dřevěných chatek, místo pro karavany a stany. Využijeme na to i plochu bývalého kluziště, které odstraníme. Hodně však bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet daňové příjmy pro obce a jak budeme úspěšní v získávání dotací,“ dodal Novotný. Úpravy kempu by podle něj mohly za příznivých podmínek být kompletně hotové do dvou let.