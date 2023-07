Rozsáhlý projekt měla doplnit také výstavba lávky přes řeku Svitavu, která by propojila komplex obchodů s nedalekým Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka. Hotová však není. Nejen místní zajímá, proč. A kdy ji dělníci postaví? „Podle smlouvy jsme měli na břehu řeky u obchodního centra lávku naprojektovat a připravit její základy. To jsme udělali. Samotná výstavba už je teď čistě investicí města,“ dodal Stejskal.

Podle mluvčí blanenské radnice Pavly Komárkové je zmíněná lávka přes řeku Svitavu zatím na vedlejší koleji. Na jak dlouho, zatím není v tuto chvíli jasné. „Je to s ohledem na finanční náročnost tohoto projektu. V rozpočtu na tento rok se s výstavbou lávky nepočítá,“ informovala již dříve mluvčí.

V podobném duchu Deníku Rovnost v pondělí odpověděl i blanenský starosta Jiří Crha. Místní zároveň ale ubezpečil, že město v budoucnu lávku postavit chce. „V současnosti máme ale jiné priority. Jednou z nich je například výstavba krytého bazénu,“ uvedl Crha.

Přes řeku Svitavu se dá poblíž nového Obchodního centra Poříčí nyní dostat po lávce nad Salmovým jezem. Řada místních by však při cestě na Sportovní ostrov uvítala zkratku.

„V novém obchodním centru si chci časem koupit nějaké boty a oblečení. Obchodů se značkovým zbožím tu mnoho není. Rozšířenou nabídku vítám. A propojení lávkou na Sportovní ostrov, kam chodím velmi často, by se mi také hodilo a zkrátilo cestu. Pohyb je tu velký a myslím si, že by to ocenilo více lidí,“ řekl Deníku muž, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.