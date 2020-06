Ludmila Smékalová žije ve Velké Roudce už víc než půl století, ale podobnou spoušť nepamatuje. „Bouřka začala v sobotu někdy kolem půl sedmé večer. Přišlo to od Opatovic od lesa. Sebralo nám to kus plotu, popelnice byly silou vody narvané na plotě. Trvalo to asi hodinu, něco podobného jsem ještě nezažila. Zahradou se valilo bahno se slámou,“ popisuje řádění živlů důchodkyně.

Smékalovým vyplavil přívalový liják obě garáže a bláto se navalilo i do dřevníku. „Uklízeli jsme to celou neděli. Bahna bylo tak na dvě vlečky. Obec pak zajistila jeho odvoz,“ přidal se její syn Luboš.

Tekl tady metr vod. Podobnou bouřku tady nepamatuju, a to tady žiji celý život, tedy 77 let. Občas – třeba jednou za deset let – přišla bouřka, ale to se dalo jít po ulici v gumácích. V sobotu se tou řekou, co tady tekla, jít prostě nedalo. Bylo to hodně prudké.

Provizorní hráz

Dřív tam byl na okraji pole val, který vodu při bouřce zadržel a ona pak obtékala. Nicméně to tu vodu zbrzdilo a nebylo jí v ulici tolik. „Pamatuji si, že maminka tam kdysi ještě navíc rýčem udělala odtokovou strouhu, aby voda měla kam téct,“ uvedla Jana Hanousková.

Na provizorní hráz si pamatují i další sousedé. „Kdyby tam ta hráz zůstala, tak by to určitě nebyla taková hrůza,“ shodli se jednohlasně.

Podle Petra Hanouska ke škodám způsobeným bleskovou povodní přispělo i to, že v lese za obcí, která spadá pod Velké Opatovice, vykáceli kvůli kůrovci pruh jehličnatého lesa. „Voda pak hrkla do polí a odtud k nám do ulice, protože ji nemělo co zastavit. Zaplavilo mi to auto až po prahy, ale dovnitř ani do motoru se voda naštěstí nedostala. Sousedům to ale sebralo hned dvě auta. Voda je odnesla pryč, takže je pak v neděli museli vytahovat z bahna traktorem.

Velkou Roudku zasáhla větší bouřka před pěti lety. Ale tehdy to podle Hanouskové nebylo tak strašné. „Voda tenkrát sahala tady k tomu prvnímu schodu přede dveřmi. Ale teď to bylo hrozné, protože to sahalo až ke dveřím. Voda dosahovala do výšky deseti centimetrů od spodní hrany dveří. Ty jsou naštěstí nové, takže voda s bahnem se naštěstí dovnitř do domu nedostala,“ ukazuje sílu rozvodněného toku Hanousková.

Bahno z pole

Nános bahna před domem odhadla na zhruba čtyřicet centimetrů. „Uklízeli jsme v sobotu do deseti hodin večer a celou neděli. Pomohli nám sousedi i hasiči. Byla to hrůza. Bahno se slámou, senem a vším, co vodě přišlo do cesty,“ popsala.

Dvě auta zaplavila voda i rodině Petra Hladila. „Teď už je to dobré, už jsme je vyčistili. A naštěstí jsou pojízdná. Sebralo nám plot u předzahrádky a bahno zůstalo navalené před domem. Bylo ho dobře třicet centimetrů, možná i víc. Čistili jsme to celou neděli a dnes to ještě s manželkou doděláváme,“ říká muž, když nakládá směs bláta a slámy na kolečko a vyklápí je na trávník na druhé straně ulice.

Podle něj přispělo k zaplavení ulice to, že dva dny před bouřkou zemědělci na poli těsně za vesnicí, která čítá asi sto obyvatel, zaseli obilí a půdu jen lehce upravili speciálními disky. „Pak se při bouřce vytvořilo jemné bláto, které nám hrklo do ulice,“ míní Hladil.

Obyvatelé Velké Roudky si teď přejí jediné: „Aby bylo pár dní teplo, aby všechno stačilo vyschnout,“ říkají svorně. Škody odhadují na stovky tisíc korun. Konečný účet jim však vystaví až pojišťovny.