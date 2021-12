VIDEO: Boskovičtí záchranáři se konečně dočkají důstojného zázemí, za 70 milionů

Stará, nevzhledná budova. Šeď a rez v jednom. Výjezdová základna záchranky v Boskovicích na Blanensku na první pohled nepatří do jednadvacátého století. To se má do roka změnit.

Boskovičtí záchranáři se dočkají nového zázemí. Moderní výjezdové základny za 70 milionů korun. Do ní se přestěhují z původního objektu koncem příštího roku. | Video: Deník/Jan Charvát

V areálu městské nemocnice už těžká technika pracuje na základech moderního objektu za více než 70 milionů korun s daní. Hotový má být příští rok v listopadu. Na pozemku, který kraj před časem směnil s městem. Základní kámen poklepali zástupci kraje, města a stavební firmy v pondělí dopoledne. „Na nové zázemí se samozřejmě těšíme. To dosavadní už dlouhodobě neodpovídá standardům dnešní doby. Záchranáři se v Boskovicích převlékají v jiné budově, ta je od základny asi dvě stě metrů daleko, což není rozhodně ideální. Také nemáme prostor, kde parkovat náhradní auto. Počet výjezdů nám stále stoupá. Tím se samozřejmě zvyšuje poruchovost zásahových vozidel, takže náhradní auto je pro nás klíčové. Když ho musíme parkovat mimo základnu, zpomaluje to zásah,“ řekl Deníku Rovnost za boskovickou záchranku vedoucí lékař územního oddělení Blansko Emil Kykloš. Kasička u vánočního stromu v Boskovicích: podpoří matky s dětmi v azylovém domě Dodal, že v Boskovicích v současnosti působí dvě posádky záchranářů. U jedné z nich jezdí lékař, druhá je nelékařská. Podle ředitelky jihomoravské záchranky Hany Albrechtové nové zázemí umožní v budoucnu i případné rozšíření o další posádku. „V nové základně budou mít záchranáři odpovídající zázemí a technické vybavení. To se samozřejmě bezprostředně odrazí na rychlejší a efektivnější zdravotnické pomoci při výjezdu,“ uvedla Albrechtová. Energeticky pasivní Nová výjezdová základna bude dvoupodlažní. Nahradí původní nemocniční objekt, ve kterém záchranka sídlila od druhé poloviny 90. let. Po dostavbě se může pochlubit nejmodernějšími technologiemi. Stavba bude energeticky pasivní. „Tepelnou energii pro vytápění, chlazení a ohřev užitkové teplé vody zajistí tepelná čerpadla. Základna bude mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu. Část dešťové vody se pak zpětně využije při splachování na toaletách,“ upřesnil krajský radní krajský radní pro oblast investic Vladimír Šmerda. Náklady na stavbu pokryje kraj z úvěru u Evropské investiční banky. Hurá, zase zima. Děti v Adamově bobují a staví s rodiči sněhuláky Do konce příštího roku má být hotový také nový autoservis jihomoravských záchranářů v brněnských Černovicích. Zástupci kraje si od něj slibují snížení nákladů na servis vozů, jejich rychlejší návrat do provozu a větší spolehlivost. Hala s obdélníkovým půdorysem vyjde na pětačtyřicet milionů. Deset procent nákladů pokryje kraj, pět procent stát a zbytek zdroje z Evropské unie.