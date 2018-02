Více peněz než loni. Dotace podpoří hlavně blanenské sportovce

Blansko – Více peněz do sportu, kultury i sociálních služeb. Do těchto oblastí poputuje z rozpočtu města podle zástupců Blanska více peněz než loni. „Díky dobrému hospodaření je v městském rozpočtu více prostředků. To navýší i částky, které v podobě městských dotací rozdělíme do jednotlivých oblastí,“ uvedl blanenský místostarosta Jiří Crha.

Memoriál Dana Němce - 20. ročník. Blansko (modré) proti Vyškovu (červené dresy).Foto: Deník / Stehlík Lubomír

Nejvíc peněz zamíří do sportu. „Letos jsme pro sport vyčlenili necelých sedm a půl milionu. Jedná se o tři procenta ze sdílených daní,“ pokračoval Crha. Z této sumy získá nejvíc městská firma Služby Blansko, která spravuje většinu sportovišť ve městě. „Z dotací zajistíme provoz zimního stadionu a lázní. Konkrétně především energie a platy zaměstnanců. Něco použijeme i na obnovu a opravu některých budov v majetku města,“ přiblížil šéf společnosti Jiří Charvát. Počet žádostí ve sportovním sektoru je podle místostarosty dlouhodobě stejný. Lehce se změnil jen okruh žadatelů. „Žádají třeba kluby, které tak dříve nečinily,“ řekl Crha. Na dotace v sociálních službách vyčlenilo město pro tento rok necelých pět milionů. „Podali jsme žádost do programů Podpora poskytování sociálních služeb a Podpora kulturní a zájmové činnosti. Výše dotací na sociální služby dosud nebyly schválené. V oblasti podpory kulturní a zájmové činnosti nám radnice schválila zhruba sedmapadesát tisíc korun,“ informoval zástupce ředitelky pro ekonomiku a správu blanenské charity Pavel Kolmačka. ČTĚTE TAKÉ: Ve fotbalovém derby Boskovice - Blansko se moc nebránilo. Padlo deset gólů Získané peníze na sociální služby charitě poslouží na financování základních činností. „Co se týče příspěvku na kulturní a zájmové činnosti, použijeme ho na pokrytí nákladů na naše tradiční akce pro veřejnost,“ dodal Kolmačka. Nejméně peněz zbylo v dotačním balíčku na kulturu a zájmovou činnost. Dva miliony. Žádost poslali například z místního divadla Kolárka. „Něco nám již schválili. Každý rok to pokryje nějaké minimální náklady. Dostaneme také sedmadvacet tisíc na pořádání čtyřdenního festivalu Kolotoč. Ten má však rozpočet 150 tisíc. Ale jsme rádi aspoň za něco. Minulý rok jsme na něj získali dvanáct tisíc,“ řekla vedoucí divadla Eva Petrželová. Dodala, že by na kulturní akce pro dospělé potřebovali více prostředků. ČTĚTE TAKÉ: Zapálená banda uspěla. Ochotníci z Kunštátu zvedli diváky ze židlí

Autor: Adam Kubík