Za uplynulé čtvrt století na nich postupně usedlo více než milion návštěvníků. V boskovickém kině Panorama vystřídají zanedlouho původní sedačky nové modely. Budou širší, pohodlnější a s držáky na nápoje.

Boskovické kino Panorama má druhý sál. | Foto: Se souhlasem města Boskovice

V sále je jich nyní sto padesát tři a počet se po výměně sníží na sto jednatřicet kusů. „Konzultovali jsme to s vedením kina, vyprodaných přestavení je jen několik za rok. Nečekáme proto, že by se dvacítka chybějících sedaček nějak ve velkém promítla do ekonomiky kina. Jde nám o vyšší komfort návštěvníků. Od něj si slibujeme, že může přilákat diváky, kteří jezdí do kin v Brně,“ okomentoval investici do městského kulturního zařízení boskovický místostarosta Lukáš Holík.

V plánu je také výroba třiceti kusů podsedáků pro děti, výměna koberce v sále a repasování nouzového osvětlení včetně výměny žárovek. Náklady Boskovičtí odhadují na necelé dva miliony korun. „Kulturní zařízení města Boskovice dostanou z rozpočtu příspěvek přes milion a čtvrt. Na Zbývajících přibližně zhruba sedm set tisíc korun podají žádost o dotaci,“ upřesnil Holík.

Loni na podzim pokřtili ve druhém největším městě na Blanensku akčním filmem John Wick: Kapitola 4 nově vybudovaný malý sál. Má kapacitu dvaadvacet míst a je vybavený moderním digitálním projektorem a zvukovým systémem. Náklady na vybudování sálu v budově Katolického domu přesáhly částku 2,6 milionu korun. Z toho digitální technologie stály bezmála milion a půl.

„K vytvoření malého sálu jsme zvolili prostor bývalé učebny, která se využívala jen sporadicky pro jazykové kurzy. Nachází se ve stejném patře jako hlavní kinosál a diváci tak mohou při návštěvě využít veškeré služby, na které byli doposud zvyklí. Koupí si vstupenku ve stávající pokladně, odloží si věci v šatně a nakoupí občerstvení v kino baru,“ informoval tehdy vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan.

Dodal, že po otevření Malého sálu se tamnímu kinu otevírají nové dramaturgické možnosti. „Přednostně ho využijeme při reprízách filmů, ale také například pro uvádění artových a dokumentárních filmů. Hlavní sál se tak víc uvolní pro komerční filmovou produkci. V plánu je i možnost pronájmu menšího sálu pro soukromé projekce,“ upřesnil Marvan.