Svitávka – Dva zálivy pro autobusy napojené na stávající chodníky. Cestující, kteří budou ve Svitávce končit jízdu v ulici Školní, čeká bezpečnější vystupování z autobusů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Štégnerová

„Zastávky jsou nevhodně udělané. Chodci musí vystupovat do vozovky, v jednom případě dokonce do křižovatky,“ řekl starosta Svitávky Jaroslav Zoubek. Dodal, že v této lokalitě chtějí vybudovat také nový osvětlený přechod pro chodce. Projekt, který by se měl uskutečnit příští rok, vyjde na necelé dva miliony. Obec chce zažádat o dotaci.