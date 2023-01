V Kuničkách, kde žijí necelé tři stovky lidí, se v tamní prodejně Jednoty v pátek kolem deváté ráno dveře netrhnou. Kromě čiperných důchodkyň tam nakupuje i několik mladých a lidí středního věku. „Skočím si sem dvakrát třikrát týdně, když mi doma něco chybí. Pečivo, salámy, zelenina nebo sladkosti pro děti. Jinak jezdíme do supermarketu do Blanska. Často tu ale nakupuji pro dědu a babičku, kteří už kopec k obchodu nevyšlapou. Už kvůli nim bych byla ráda, kdyby u nás potraviny fungovaly dál,“ říká jedna z místních Lucie Šmerdová při cestě z nákupu.

Dotace od obce

Život v malé obci bez prodejny potravin si nedokáže představit důchodkyně Marie Perglerová. V Kuničkách bydlí téměř dvacet let. I v pokročilém věku zatím podle svých slov zvládá řídit auto, ale řada jejich vrstevníků a sousedů takové možnosti nemá. „Občas některou ze starších sousedek svezu na nákup do Blanska. Základní potraviny nakupuji u nás doma. Nedokážu si představit, že by tu prodejnu zrušili. Starých a nemohoucích lidí tu žije dost. Kde by nakupovali? Vím, že obec prodejnu dotuje už několik let. Za mě je to ale krok správným směrem. Máme tu šikovnou vedoucí, která je na zákazníky moc milá a zboží kvalitní. A s tržbami to myslím není tak špatné,“ dodává žena.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Podle vedoucí prodejny Jednoty v Kuničkách Zuzany Strážnické tam tvoří většinu zákazníků lidé v důchodovém věku. „Nejčastěji nakupují pečivo, uzeniny, mléko. Vím, že řada z nich nemá možnost nakoupit jinde. Když zemřou, je to na tržbách znát. Je to smutné, ale je to tak,“ popisuje tvrdou realitu.

Top investice 2023 na Blanensku? Parkovací dům nebo dětská léčebna

Jednou z nedávno uzavřených prodejen Jednoty jsou potraviny ve Lhotě Rapotině. Podobně jako v Kuničkách jiný podobný obchod v obci se čtyřmi stovkami obyvatel není. Jeden z místních důchodců, jednasedmdesátiletý Jan Pokladník si myslí, že nový obchod v obci jen tak neotevře. V pátek dopoledne se právě vrací s nákupem z výletu autobusem ze sousedních Boskovic. „Malé obchodníky drtí dlouhodobě nízké tržby a konkurence supermarketů v okolí. Mladí z vesnice nakupují v místě, kde pracují. V Blansku, Boskovicích nebo Brně. Poslední rána do vazu pro malé prodejny bylo drastické zdražení energií. Mně ještě nohy slouží, tak nakoupím jinde, ale ostatních starých lidí je mi líto. Mladí se o ně musí nějak postarat,“ říká vitální důchodce po cestě z autobusu domů.

Město zvažuje odkup prodejny

Zavřeno má od konce loňského roku také prodejna v boskovické části Vratíkov. Tam mají ale místní naději, že obchod s potravinami v budoucnu přece jen bude. Boskovická radnice totiž zvažuje odkup prodejny od Jednoty stejně jako v ulici Bělská. A následně se chce ve Vratíkově pokusit potraviny obnovit. „To by byla skvělá zpráva. Pamatuji si, jak prodejnu místní stavěli svépomocí. Pro řadu místních lidí je klíčová a jsou na ni závislí. Ve Vratíkově mám tatínka. Bude mu zanedlouho třiadevadesát, ale už mu to nechodí. Nákupy mu obstarává bratr nebo já. Základní potraviny jsme nakupovali právě ve zdejší Jednotě,“ loučí se u dveří jednoho z vratíkovských rodinných domů Marie Zachovalová.