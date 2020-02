Její provoz bude stejně jako v minulosti dotovat město. V rozpočtu na to má částku sto dvacet tisíc korun.

Jednota přitom žádala o částku ještě o bezmála padesát tisíc korun vyšší. Podle boskovického starosty Jaroslava Dohnálka město nedosáhne na dotace, které na podporu fungování vesnických obchodů vypisuje kraj. Netýkají se totiž městských částí. „Požadavky jednoty se zvýšily. Chceme, aby ve Vratíkově prodejna dál fungovala. Dotaci ovšem necháváme ve stejné výši jako loni. Je otázkou, jak to bude Jednotu za těchto podmínek obrazně řečeno dlouho bavit. Pokud prodejnu nebudeme dotovat, obratem zavře,“ poznamenal Dohnálek.

Za nákupy do Blanska

To v blanenské místní části Lažánky prodejna stejného spotřebního družstva už od ledna nefunguje. Stejně jako ve Vratíkově byla dlouhodobě ztrátová. I přesto, že v okrajové části okresního města žije přes čtyři sta lidí. „Moc jsem tam nenakupovala. Sem tam chleba nebo nějakou drobnost. Máme auto a manžel může naštěstí ještě řídit i když už jsme oba v pokročilém věku. Za nákupy jezdíme do Blanska. Pro řadu místních starších lidí to ale může být problém. Autobusové spojení je sice dobré, ale když se někdo hůře pohybuje, tak na zastávku nemusí dojít. A pak navíc táhnout těžký nákup,“ poznamenala jedna z lažáneckých důchodkyň. Nepřála si zveřejnit své jméno. Redakci ji zná.

V minulosti prodejnu dotovalo město. Další finanční injekci ve výši sto osmdesát tisíc korun už loni zastupitelé neschválili. „Tržby v lažánecké prodejně neustále klesaly. Poslední dotaci ve výši sto osmdesát tisíc jsme v minulosti využili na mzdové náklady pracovníků prodejny. Bez dotace byl její provoz neudržitelný a ke konci roku ji zavřeme,“ okomentoval rozhodnutí blanenské radnice šéf boskovického podniku František Lžičař.

Dotují MHD

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy nemohlo město zvýhodňovat jeden podnikatelský subjekt na úkor ostatních firem. „Tržby měly stále klesající tendenci. Lažánečtí nakupují spíše ve větších obchodech ve městě. Blansko dotuje městskou hromadnou dopravu, takže starší lidé mají možnost si do města zdarma za nákupy zajet také,“ uvedl před časem Crha.

Dodal, že o dalším osudu prodejny budou zástupci města s Jednotou jednat. „Prodejna byla totiž v minulosti postavena občany svépomocí. Město bude případně usilovat o její převedení do svého majetku, aby s ní pak mohlo nakládat a třeba ji pronajmout nebo pro ni hledat jiné využití,“ upřesnil blanenský starosta.