Obec se 423 obyvateli se tak zařadila mezi pětadevadesát dalších na jižní Moravě, kde peníze od kraje fungování obchodu do budoucna umožní. Je to součást dotačního programu „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravského kraje pro rok 2021“.

„Troufám si říct, že bez těchto peněz bychom provoz neudrželi. Naše obec má tak trochu výhodu i nevýhodu, že ležíme v blízkosti Bučovic. Fungují zde dobré autobusové spoje a mnozí obyvatelé raději vyrážejí do města za slevami v supermarketech,“ zdůraznila nevojická starostka Kamila Ohnoutková.

Tomu podle ní malá vesnická prodejna konkurovat nemůže. „Přesto je zejména pro starší obyvatele nepostradatelná. Provozovatelka je vstřícná, a dle požadavků občanů je ochotná zajistit nákup i mimo otevírací dobu“, dodala Ohnoutková.

Pozdě je s příspěvky například pro Medlovice na Vyškovsku, kde o prodejnu přišli už před třemi lety. Situaci ale v létě vyřešili jako první obec na jižní Moravě samoobslužným výdejním boxem, pro ostatní to je sledovaný experiment.

„Při spuštění byli i zástupci Sdružení místních samospráv a průběžně se ptají i další obce. Cílem je ovšem získat co nejvíce zkušeností z Medlovic, než rozšíříme spolupráci dále. Zkoušíme, jak edukovat zákazníky i ve spolupráci s obcí a také jak je oslovit, aby měl box co největší využití,“ informoval Lukáš Němčík za moloobchodní řetězec COOP.

Nemají šanci přežít

Příspěvky od kraje dlouhodobě nemusejí na zachování prodejen stačit. „Obchody v obcích, jako jsou na Vyškovsku třeba Medlovice s 347 obyvateli, totiž nemají šanci bez další podpory a dotací přežít. U prodejen i v menších obcích se ale už stačily osvědčit právě výdejní boxy, jejichž využití výrazně zvýšila pandemie,“ upozornil předseda družstva z Vyškovska, které výdejní box v obci zásobuje, František Polák.

Vzorem je podle něj box v Medlovicích, kde zatím úspěšně funguje zhruba měsíc. „Je zavážen z prodejny, která je vzdálena jen několik kilometrů. Zavážíme dvakrát denně a zákazníci si zboží stačí objednat jen tři hodiny před závozem. V případě zájmu pro nás ale není problém zvýšit četnost závozů,“ dodal Polák.

Vesnické prodejny hrají pro místní komunity důležitější roli, než se na první pohled zdá. „Dnes v řadě míst stále více fungují jako univerzálnější místa, kde si mohou obyvatelé nejen nakoupit potraviny, ale také třeba vybrat si peníze, nakoupit léky, vyřídit poštu, či posedět v kavárně,“ vysvětlil Němčík ze sítě COOP.

Zachování prodejny je životně důležité

V Hruškách na Vyškovsku se zase soukromý provozovatel chopil příležitosti poté, co tam skončilo fungování bývalé jednoty. „Má nad prodejnou dvě bytové jednotky, takže na místě rovnou bydlí. Určitě tam ale pocítili blízkost Slavkova u Brna, kde jsou v provozu za poslední rok hned dva nové supermarkety dvou různých řetězců. Před tím tam byl pouze jediný,“ zdůraznil starosta Hrušek Jan Kauf.

Obec se snaží podporovat zachování prodeje tak, jak může. „Když děláme příměstský tábor, po domluvě od nich bereme pro účastníky svačiny. Když spolky dělají plesy, necháme ve spolupráci s prodejci připravit ceny do tomboly. Snažíme se o to, abychom se podporovali navzájem a zatím to zvládáme,“ dodal Kauf.

Peníze z kraje míří například také do obce Bukovina na Blanensku. „Pro řadu lidí u nás je zachování prodejny přímo životně důležité. Pro všechny ostatní to je obrovská výhoda, máme tady totiž Vietnamce, kteří slouží jako záložní zdroj potravin, když zrovna něco někde dojde. Jsou u nás také na soboty a neděle. Lidé tak nemusí jezdit kvůli nákupu až někam do Blanska nebo do Brna,“ dodal starosta Bukoviny Luboš Janda.