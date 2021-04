Vesmírné Boskovice: mají planetku, hvězdárnu i ulici pojmenovanou po Gagarinovi

Šedesát let. Přesně tolik v pondělí uplynulo od chvíle, kdy z kosmodromu Bajkonur odstartovala kosmická loď Vostok 1. Na palubě s Jurijem Alexejevičem Gagarinem. Jiří Rožek z Boskovic si na prvního člověka ve vesmíru pamatuje dodnes. Tehdy mu bylo čtrnáct let a seděl v čekárně u zubaře. „Bylo tam rádio, dráťák. Pamatuji si, jak v přenosu Gagarin mluvil do éteru. Popisoval, co vidí. To mi utkvělo v hlavě,“ řekl Deníku dnes čtyřiasedmdesátiletý muž.

Jurij Gagarin. | Foto: ČTK/AP

Se slavným kosmonautem ho dlouhá léta spojuje ještě jedna věc. V občanském průkazu má totiž jako místo trvalého pobytu napsánu Gagarinovu ulici. Tu Boskovičtí postavili v 70. letech a po prvním člověku ve vesmíru ji pojmenovali v roce 1976. A jmenuje se tak dodnes. „Dům jsme v této části Boskovic stavěli s otcem. Byl velmi zručný. Tehdy to ale ještě žádná ulice nebyla. Jen pár domů a pole,“ zavzpomínal Rožek. Ve zmíněném období se Boskovicích pojmenovávalo několik dalších ulic. Názvy byly poplatné tehdejšímu režimu a odkazovaly na známé osobnosti. Po roce 1989 byly Gagarinovy ulice ve městech přejmenovávány. Zrušena byla mimo jiné v Brně. V Boskovicích se o Gagarinově ulici ve vlně přejmenovávání, tehdy zmizela z mapy města například Fučíkova ulice, také mluvilo, ale žádný větší tlak na to nebyl. „Po revoluci se chvíli změna názvu probírala. Ale podle mě byl Gagarin normální chlap, neutrální. Nikomu neublížil a znal ho celý svět. Přejmenovat ulici nemělo smysl. Navíc by s tím byla spojená rozsáhlá administrativa. Výměna občanských průkazů, řidičáků a podobně,“ dodal Rožek. OBRAZEM: Dny jihomoravské kosmonautiky připomínají let Gagarina Přečíst článek › V současnosti nese Gagarinovo jméno v České republice třicítka ulic. Na jihu Moravy ji mají například v Břeclavi, Lanžhotu, Mikulově a ve Znojmě. V Boskovicích však mají nedaleko Gagarinovy ulice ještě ulici Kosmonautů. Od roku 1963 je ve městě i astronomická pozorovatelna. Na střeše základní umělecké školy. „V Boskovicích máme pod střediskem volného času léta kroužek Mladí hvězdáři. Jednou za čtvrt roku otevíráme pozorovatelnu i pro veřejnost. Když je na obloze nějaké zajímavé postavení planet. Ostatní návštěvy jsou po předchozí domluvě,“ řekl Pavel Kopecký, který má boskovickou pozorovatelnu na starosti. Boskovičtí podepsali koaliční smlouvu, nové vedení města zvolí koncem dubna Přečíst článek › Jméno druhého největšího města na Blanensku má už deset let také malá planetka ve vesmíru. Od země byla tehdy vzdálená asi 150 milionů kilometrů. „Mezinárodní astronomická unie pojmenovala planetku (25358) na počest města Boskovice. Planetku objevila Lenka Šarounová dne 2. října 1999 v Ondřejově,“ stojí v osvědčení České astronomické společnosti ze 17. dubna 2011.