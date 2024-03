Následně dostala možnost vyzkoušet silné léky. I přes rizika se rozhodla léčbu podstoupit, to jí však ještě přitížilo. „Tento lék se původně užíval k léčbě lepry, v současnosti se využívá k léčbě lymské boreliózy díky jeho protizánětlivým účinkům. Byl to risk, ale já už nevěděla kam dál. Bohužel mi to ale ve výsledku nic dobrého nepřineslo,“ uvádí Hříbalová.

Následně podstoupila v Praze rozšířené komplexní testy na boreliózu, které si musela sama uhradit. Ty skutečně boreliózu prokázaly, takže se začala ihned léčit. Stav se ale nadále horšil. „I když jsem brala antibiotika, bylo mi stále hůř. Obměnili jsme léky, ale stále to nezabíralo. Braní prášků jsem se vždy co nejvíce vyhýbala, ale teď mi bylo tak zle, že jsem byla ochotná zkusit vše. Nic ale nepomáhalo,“ vzpomíná.

Zvláštní průběh onemocnění přinesl Hříbalové pocit nejistoty. Někteří lékaři navíc boreliózu neustále zpochybňovali. „Stále jsem se chodila testovat. V Brně mi odhalili přítomnost včasných protilátek, které boreliózu rovněž potvrdily. Lékařům to ovšem jako důkaz nestačilo a do zprávy mi napsali, že jsem falešně pozitivní, což mě dost rozčarovalo. Nešlo ale zdaleka o první zpochybnění,“ líčí.

PODCAST: Léčit boreliózu bylinkami je nesmysl, říká Radek Klubal

Jako by toho nebylo málo, tak Hříbalová začala trpět silnými bolestmi hlavy, na které nezabíraly léky od bolesti. V brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny jí doporučili navštívit Centrum bolesti hlavy, kde se experti na podobné případy zaměřují. „Není snadné se tam dostat, ale sdělili mi, že mé bolesti jsou natolik silné, že mám na tuto možnost právo. Byla jsem šťastná, ale vše se zbortilo, protože ode mě vyžadovali jasnou diagnózu. Tu mi ale neurolog nestanovil, což pro mě bylo nepochopitelné. Nakonec jsem tedy byla znovu bezradná,“ prozrazuje.

Veronika Hříbalová se rovněž kvůli následkům boreliózy stala loni ve svých dvaceti sedmi letech invalidní důchodkyní.Zdroj: se svolením Veroniky Hříbalové

Bezvýchodná situace Hříbalovou zasáhla natolik, že se rozhodla vyhledat psychiatrickou pomoc. „Byla jsem u psychiatra a brala antidepresiva. Zhruba po půl roce se stav trošku stabilizoval a bylo to lepší. Pak to přestalo mít účinek a antidepresiva jsem vysadila. Díky nim jsem se však uklidnila a pochopila, že musím přijmout realitu a neutíkat před ní,“ popisuje.

Invalidní důchod

Dopady boreliózy a braní antibiotik ovšem tělo vysílily natolik, že se začaly vyskytovat další zdravotní problémy. „Objevily se mi značné potíže s trávením. Celkově mi teď tělo nefunguje jak má, dostalo se to až do autoimunitní fáze, kdy tělo vlastně bojuje proti sobě. To je u člověka, kterému je osmadvacet hrozné,“ říká.

Obří zájem o prohlídky. Masarykův onkologický ústav v Brně pozastavil samoplátce

Hříbalová tak začala během boje s následky boreliózy pociťovat další vedlejší, ale i tak nemalé, zdravotní potíže, které jí přetrvaly dodnes. Kromě problémů s trávením se potýká se zhoršeným zrakem, imunitou a srdcem. V loňském roce se navíc stala ve svých sedmadvaceti letech invalidním důchodcem druhého stupně. „Přestala jsem řešit, že mi je zle a začala jsem se soustředit na další problémy. Beru antihistaminika, léky na štítnou žlázu, zažívání, spaní a případně kortikoidy. Střídalo se u mě období velkého padání vlasů či nemocné kůže,“ odhaluje.

Neznámý původ

V současné chvíli Hříbalová bojuje vytrvale, pravidelně chodí na kontroly k mnoha lékařům a jakékoli nežádoucí příznaky na svém těle bedlivě pozoruje. Má za sebou více než tři roky válčení se zdravotními dopady přechozené boreliózy, přesto na mnoho otázek stále nemá odpověď. „Doteď nevím, kde jsem k borelióze vlastně přišla. Nejpravděpodobnější samozřejmě je, že šlo o klíště, ale nejsem si vědoma, že by se na mě nějaké tehdy přisálo. Je to záhada. Rovněž to, že mi prvotní testy nemoc neodhalily je neobvyklé, nicméně možné. Bakterie boreliózy se totiž v těle umí dobře zamaskovat, proto to člověk nesmí podcenit," vysvětluje.

Po uplynulých letech Hříbalová přiznává, že od některých lékařů se jí snahy pomoci nedostalo. Naopak zažila skeptický přístup či nezájem o řešení jejího problému. „V současné chvíli mám problémy s mnoha konkrétními částmi těla jako jsou oči, kůže, střeva a další. Bohužel jsem se tak dostala do situace, kdy každý doktor řeší jen ten problém, jenž spadá pod jeho oddělení. Jenže se přitom neohlíží na to, že všechny tyto problémy mají jednu příčinu, kterou je třeba vyřešit. S tím mi bohužel už nikdo příliš nepomáhá," připouští.

Pomoc v boji proti klíšťatům. Klíšťapka ukáže, kde jsou a kde hrozí nákaza

Setkala se navíc i s případy, kdy musela péči o své zdraví vzít do vlastních rukou. „Jsem na přísných dietách, beru prášky proti autoimunitním střevním onemocněním. Byla jsem před rokem na kolonoskopii, tedy vyšetření tlustého střeva. Ale až na konci letošního února jsem se od jiného lékaře jen tak mimochodem dozvěděla, že mi tam tehdy zjistili zánět," podotýká.

Jak doplnila, nikdo jí to neoznámil. „Dále jsem třeba kvůli svým problémům absolvovala na neurologii všechny potřebné testy, které vyšly negativně. Tím to pro ně skončilo, přitom zjistili jasné neurologické symptomy. Jindy mi zase jeden lékař řekl, že jsem boreliózu vůbec neměla a tyhle potíže s ní nesouvisí. Těchto zkušeností mám více, přitom když je člověk na dně, tak na doktory spoléhá," líčí Hříbalová.

Informovanost ostatních

Momentálně se Hříbalová soustředí především na to, aby se se svým zdravotním stavem naučila žít. Bojovat a hledat východiska ovšem nepřestává. Svoje poslání našla v tom, že se rozhodla nasbírané zkušenosti a vědomosti o rizicích boreliózy předávat lidem. V letošním březnu si založila profily na sociálních sítích Instagram a Facebook s názvem Borelióza pod kontrolou, kde chce lidi informovat a varovat. Rovněž svůj příběh představila v dokumentu České televize Pátrání po borelióze.

Osmadvacetiletá Veronika Hříbalová se poslední tři roky snaží vyléčit z chronické boreliózy. Ta jí kompletně změnila život.Zdroj: se svolením Veroniky Hříbalové

Sama odkazuje i na zkušenosti lidí v okolí. „Jsem si vědoma, že můj případ je extrémní, ale znám i další lidi, kterým to zkomplikovalo život. Bakterie se v těle schovává, chová se jako lidská buňka a tělo o ní neví. Pokud člověk pozná příznaky, tak může být hned léčený antibiotiky. Je to hra o čas. Člověk nesmí nemoc nechat přejít do chronické fáze. Lidé mají právo na kvalitní léčbu, neměli by se nechat odbýt. Znám případy zanedbání boreliózy i u dalších lidí v mém okolí. Objevil se jim červený kruh po klíštěti a oni mi sdělili, že k lékaři nepůjdou. To je strašné," popisuje Hříbalová.

Jejím hlavním cílem je, aby se o tomto tématu celkově více mluvilo. „Téma je velmi zanedbané, boreliózu prodělalo spoustu lidi. Někdo říká, že tuto bakterii vyléčí imunita, ale to není pravda. Člověk nemusí mít symptomy, bakterie se může projevit později. Je třeba si hlídat prevenci a když už dojde k přenosu, je třeba si hlídat účinnou léčbu. Je trend, že člověk dostane na dva týdny antibiotika a hotovo. Ale to nestačí, z vlastní zkušenosti vím, že je třeba je užívat aspoň měsíc," vysvětluje.

Nejrychlejší rehabilitace bolestí: rázová vlna. Umí hojit až desetkrát rychleji

Všechny užitečné informace a vlastní zkušenosti sepisuje do příspěvků na sociální sítě. Využívá poznatky, které nasbírala během svého boje s nemocí, a doplňuje je informacemi z výzkumů a studií. Přijala skutečnost, že ji borelióza změnila život a rozhodla se, že je jejím posláním pomáhat ostatním.