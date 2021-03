„Lidé jsou naštvaní a volají, kdy veřejné záchody znovu otevřeme. Kontaktovali jsme ohledně toho ministerstvo. Toalety jsou u nás ve stejném režimu jako lázně a zimní stadion, které provozujeme. Výjimka se tak na ně v našem případě nevztahuje. Snad brzy dojde k rozvolnění,“ řekl Deníku šéf městské společnosti Služby Boskovice Milan Strya.

V Blansku otevření veřejných toalet v režii společnosti Služby Blansko po právním rozboru situace odsunuli na neurčito. Navíc do nich nyní chybí i personál. „Je to hodně paradoxní situace. Konzultovali jsme to s právníky i hygienou. Toalety na nádražích a v obchodních domech jsou nyní součástí povoleného provozu. Ale WC provozované naší městskou společností jako živnost ne,“ uvedla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Řada lidí se už v nařízeních a omezeních úplně ztrácí a některá jim přijdou na hlavu postavená. „Hospody zavřené a supermarkety jedou naplno? Na záchod v centru Blanska jít nemůžu a na nádraží ano? To mi hlava nebere,“ podivil se například Lubomír Rek z Vavřince na Blanensku.

V ostatních městech na jihu Moravy je ale situace jiná. V Brně veřejné toalety fungují za zvýšených hygienických opatření a úklidů. Část z nich má na starosti Veřejná zeleň města Brna. „Všechny naše veřejné záchody jsou otevřené a v provozu,“ uvedl ředitel organizace Jozef Kasala.

JAN CHARVÁT

ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI