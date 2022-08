Řešení se třemi pruhy ve zmíněné části schválila centrální komise ministerstva dopravy loni v dubnu. Současný šéf rezortu se ale rozhodl pro jinou variantu. „Uložil jsem generálnímu řediteli Ředitelství silnic a dálnic, aby silnici 73 v úseku Svitávka – Borušov připravovali a realizovali ve čtyřpruhovém šířkovém uspořádání,“ informoval.

Čtyři pruhy

Tuto možnost dlouhodobě prosazovala také senátorka za Blanensko Jaromíra Vítková. Důležitá podle ní byla podpora jihomoravského hejtmana a policie. „Ta z pohledu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu preferovala uspořádání s režimem 2+2 v celém úseku Brno – Staré Město. Silnice nám bude sloužit desítky let, doprava se stále zvyšuje. Jde o páteřní trasu pro kamiony a propojení D1 a D35 je potřeba v adekvátní kapacitě. Zvýšíme tím i životní úroveň. Také situace v obcích na stávající I/43 se výrazně zlepší,“ poznamenala Vítková.

Sbohem, pane Mašinko! Oblíbená zahradní železnice v Blansku končí

Frekventovanému tahu Brno – Svitavy přezdívají řidiči silnice smrti. Podle policejních statistik se na ní loni stalo téměř dvě stě nehod. Jeden člověk zemřel, desítky dalších se zranily.

Přetíženému tahu má ulehčit právě výstavba silnice, nejnověji pojmenovaná jako I/73. Nejblíže výstavbě je několikakilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na Blanensku. Ředitelství silnic a dálnic počítá, že letos úředníci vydají územní rozhodnutí. Se stavbou tohoto úseku by se mohlo začít do čtyř let. A ty další? Nejoptimističtější prognózy hovoří o období po roce 2030.

Pětadvacet tisíc aut denně

Podle řidičů i policistů je intenzita dopravy na trase mezi Brnem a Svitavami dlouhodobě za hranou únosnosti. Například přes Lipůvku jezdí až pětadvacet tisíc aut denně a čísla rostou. Vše nyní zhoršila roční výluka na železnici mezi Brnem a Blanskem.

„Za prací jezdím do Brna už léta. To co se ale děje posledního půl roku na silnici I/43, je totální masakr. Několikakilometrové kolony opravdu každý den. Od Lipůvky až do lesů u Černé Hory. Je to hodně za hranou a silnice se stává neprůjezdnou. Navíc se zvyšuje riziko nehody,“ potvrdila čtenářka Deníku Rovnost Renata Šubrtová.

Před výstavbou I/73, která z části využije trasu takzvané Hitlerový dálnice, se snaží silničáři na stávajícím tahu I/43 upravit riziková místa. Loni například vybudovali průtah Milonicemi a odbočovací pruh na obec Závist. Tam připravují stoupací pruh a u lomu u Černé Hory přeložku silnice. Se stavebním povolením počítají letos. V první polovině příštího roku se pak chtějí pustit do stavby okružní křižovatky pod Sebranicemi na Blanensku. V uplynulých pěti letech tam bylo více než třicet nehod, při nichž zemřel jeden člověk. Nová okružní křižovatka je navržená jako třípaprsková. S napojením stávající silnice I/43 a silnice II/150.