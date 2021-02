Tyto problém budou zanedlouho minulostí. „Zanedlouho se napojíme na páteřní vodovod přímo z Velkých Opatovic. Problémy s nedostatkem pitné vody se tu táhnou léta a konečně se vyřeší. Máme z toho samozřejmě velkou radost,“ řekla Deníku jedna z místních Jindřiška Ochranová.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPodle starostky Velkých Opatovic Kateřiny Gerbrichové se jednalo o investici za šest milionů korun. Velkou část nákladů pokryly dotace. „Samozřejmě může někdo namítnout, že je to spousta peněz. Přitom jde o zabezpečení dodávky pitné vody jen pro zhruba sto obyvatel. Je však nemyslitelné, aby neměli stabilní zdroj vody a musela se jim dovážet,“ uvedla Gerbrichová.

Ve zmíněné lokalitě se město snažilo opakovaně několika vrty najít spolehlivější zdroj vody. Marně. Ve hře bylo i využití pramenu v areálu tamních zchátralých lázních. Ten se však nachází na soukromém pozemku. „S posledním majitelem bývalých lázní jsme jednali. Ale nebylo jasné, jak projekt obnovy lázní dopadne a zda nebude zmíněná lokalita opět na prodej. Potřebovali jsme jistotu, proto jsme zkoušeli jiné pro nás schůdnější varianty,“ dodala Gerbrichová.

Veškeré práce na novém připojení mají podle ní být hotové do konce února. Kromě nedostatku pitné vody museli místní loni řešit také opačnou situaci. Velkou Roudku totiž krátce po sobě postihly po přívalových deštích dvě bleskové povodně. Město si nechalo zpracovat studii, která vytipovala dvě místa, kde mají v budoucnu vzniknout suché poldry. Ty mají velkou vodu zadržet. Předběžný rozpočet na jejich vybudování je do čtyř milionů korun. „Nyní jsme ve fázi, kdy o tomto záměru budeme jednat s majiteli pozemků. Nejednalo by se v žádném případě o nějaký masivní zásah do krajiny. Jen o terénní úpravy a vybudování valů. Se zemědělci už to máme předjednáno. S velkou vodou jsme tu měli problémy opakovaně a intervaly se zkracují. Loni to byl extrémní případ, kdy blesková povodeň přišla dvakrát po sobě,“ poznamenala starostka Velkých Opatovic.