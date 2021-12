Místní hospodu okamžitě překřtili na Veksl. Postupně vystřídala řadu provozovatelů. Kolik sudů piva tam vypili například dělníci po konci směny při cestě na vlak z nedalekých Adamovských strojíren, už dnes nikdo nespočítá. „To byla první hospoda, do které jsem chodil. A taky první, ve které mně nalili. Já tam pila jako prcek první sudovou kofolu. Tak já si tam vykoledoval první dvojku z chování. Coby učeň,“ vzpomínají místní na kdysi vyhlášený lokál na sociální síti.

Vyhybka nebyla nóbl podnikem, ale dobré a levné pivo v kombinaci se zemitou atmosférou hosty léta přitahovaly. V konkurenci dalších místních hospod a s krachem sousedních strojíren však šla pomalu ke dnu.

Hospoda v plamenech

Před několika lety ji poškodil požár fritézy. Na dalším pronájmu a obnovení provozu ve zchátralém objektu se už železničáři poté s nikým nedomluvili a od té doby je Vyhybka zavřená. Zanedlouho navíc půjde bývalá hospoda k zemi. Ustoupí rozsáhlé rekonstrukci tamního nádraží za 834 milionů. „K zemi půjde část technologická budova, objekt restaurace Vyhybka a dřevný přístřešek pro cestující z druhé strany restaurace. Demoliční práce zahájíme po 15. prosinci. Zachovány a revitalizovány budou prostory čekárny, pokladny pro osobní cestující a prostory Správy železnic ve stávající výpravní budově,“ přibližuje rozsah demoličních prací za společnost Swietelsky Rail CZ Jan Parchanski.

Adamovští se s legendární restaurací rozloučili v úterý prohlídkou opuštěných prostor, kde oživili svoje vzpomínky. „Chlapi, vzpomínáte na ten pocit, když člověk vystoupil z vlaku a zahnul doprava za roh na Veksl? To snad už není pravda,“ hlásí v podvečer při vstupu do dveří spoře osvíceného interiéru bývalé hospody jeden z tehdejších štamgastů Kamil Vašíček.

Na polorozpadlý a zaprášený bar rozkládá hrst starých fotografií, nad které se okamžitě sklánění další příchozí. Vevnitř už totiž vyhaslou slávu Vyhybky připomínají jen jejich vzpomínky, které se tříští o holé zdi. „Vyhybka? To je moje mládí. Určitě dvacet let života. Scházeli jsme se tady super parta kamarádů. Na Vyhybce jsme zakládali Sdružení přátel piva, plánovali naše spanilé jízdy po republice s koloběžkou Kvasarkou a zápasy v malé kopané jako tým Trosky. Zapíjeli se tady naše lásky, děti, narozeniny. Spousta vzpomínek. Byla to krásná doba, byl jsem mladý,“ dodává Vašíček.

Fotografie a vzpomínky

Vzápětí ukazuje fotografie z vlastní svatby, kdy si po cestě z Blanska od fotografa s manželkou a svědky odskočili na Vyhybku zahrát si kulečník. Na výlety s rodiči do okolních lesů na začátku devadesátých let i pozdější vlastní návštěvy přichází v úterý večer do osiřelé hospody zavzpomínat také Martin Krček z brněnské Lesné. „S rodiči jsem se jako malý kluk toulal po lesích v okolí Adamova. A výlet jsme pravidelně zakončovali právě na Vyhybce. Měla kouzelnou atmosféru. Vzpomínám na obyčejnou čočkovou polévku a žlutou limonádu ze sudu. Vždycky jsem se na to těšil. I jako dospělý jsem se sem při cestě zpět domů rád stavoval. Kamínka hřála, voněla. Obyčejná hospoda, ale krásné vzpomínky,“ říká pětačtyřicetiletý muž.

Demolici historické budovy podle svých slov nechápe. „Přijde mi to jako zhovadilost. Myslím, že rekonstrukce nádraží se mohla naplánovat jinak. V zahraničí podobné objekty opravují nebo se je snaží zachránit. Tady se bourá. Je to obrovská škoda, že taková kouzelná místa mizí,“ dodává Krček.

Na poslední chvíle podniku, kterému několik let šéfoval, se v úterý přichází podívat také jeden z dvojice porevolučních provozovatelů Miroslav Černý. „Strávil jsem tu kus svého života. S Liborem Pernicou jsme do toho po revoluci šli po hlavě. Bez znalostí a peněz. Měli jsme jen nadšení, rodinu a dobré kamarády, kteří nám všichni pomáhali. Byla to tvrdá škola a strašný fofr. Jak jsme začínali, byly v Adamově tři hospody. A když jsme pak po několika letech s Vyhybkou končili, tak už jich jelo asi jedenáct. To mluví za vše,“ říká na rozloučenou Černý.