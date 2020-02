Ta je pro letošní rok zhruba 640 korun za GJ. To je asi o dvanáct korun méně než loni. „Opticky to vypadá, že snížili cenu a jsou na straně spotřebitelů. Ale z našeho pohledu to tak není," uvedl vedoucí boskovického odboru správy majteku Pavel Musil.

Podle zástupců Boskovic společnost už v loňském roce v kalkulaci neúměrně několikanásobně zvýšila zisk na 1,1 milionu korun. Přestože v předchozích letech byl kolem 140 tisíc. ZT Energy také rapidně zvýšila odpisy až na 785 tisíc. Město nesouhlasilo ani s konečným vyúčtováním a proto se už loni obrátilo na Energetický regulační úřad. Nyní znovu. „V kalkulaci pro letošní rok jsou odpisy snížené na devadesát tisíc. Podle nás je to vše účelové. Jednání s touto společností je složité. Nechovají se k nám jako k partnerovi, ale spíš jako k nepříteli. Zvažujeme právní kroky," dodal Musil s tím, že důležitým dokumentem pro město je vyúčtování za loňský rok. To ještě nemá.

Šetření není u konce a Energetický regulační úřad ho proto nechce komentovat. Kdy bude znám výsledek, není v tuto chvíli jasné. „Podrobnosti o šetřeních a kontrolách nemůžeme sdělovat do pravomocného ukončení jakéhokoliv případu. Šetření předchází případné kontrole a správnímu řízení, délku celého procesu v této fázi proto nelze předjímat," uvedl mluvčí úřadu Michal Kebort.

Smlouva letos končí

Zmíněná síť kotelen vytápí asi třetinu boskovických domácností. Smlouva na její provoz a pronájem ZT Energy končí letos. Město ji neprodloužilo. Od ledna příštího roku kotelny převezme městská společnost Služby Boskovice. Vyjádření jednatelky ZT Energy Renaty Nezvalové se redakci Deníku nepodařilo do čtvrteční uzávěrky získat. Před časem se ohradila, že ze strany města jde o útočnou kampaň. „Město nepředložilo žádné pádné argumenty. Proč nevyužilo naši nabídku, a obyvatelům tak nedopřálo snížení ceny tepla a pouští ven zkreslené informace?“ řekla Nezvalová.

Uvedla, že při prodloužení smlouvy do roku 2023 by byla cena tepla už předloni necelých 519 korun za gigajoule. Pokud by firma dodávala teplo do domácností až do roku 2025, zaplatili by Boskovičtí přibližně 492 korun. Po snížení nájmu by to bylo ještě méně. „Garance ceny se dala smluvně ošetřit,“ tvrdila Nezvalová.

Nájemným Boskovičtí spláceli rekonstrukci kotelen z roku 2004. Ta stála dvaašedesát milionů a město ji doplatilo loni. „Naše návrhy na snížení nájemného nebyly nikdy vyslyšeny,“ uzavřela Nezvalová.