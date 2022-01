Příchozí si díky unikátnímu exponátu prohlédnou vývoj vesmíru, mnohonásobně zvětšené lidské orgány nebo třeba psí blechu. „Modul je přístupný zdarma ve vzdělávací místnosti zámku – zámecké obrazárně. Otevřeno je od úterý do soboty kromě svátků, vždy od desíti do sedmnácti hodin,“ upřesnila Komínková.

Na blanenském náměstí Republiky pak putovní vědeckou show až do pátku doplňuje pojízdná dílna FabLab Experience. Zázemí má v návěsu kamionu. Příchozí si vyzkoušejí například práci s 3D tiskárnou, laserovou řezačkou nebo řezací plotr. Pro veřejnost je dílna otevřená denně do tří hodin odpoledne do šesti večer. Od pondělí se pak modul a pojízdná dílna přesunou do Boskovic.