Křtiny – Čerti do jeskyně patří. Netradičně se proto rozhodli oslavit svátek svatého Mikuláše v jeskyni Výpustek. V pátek a v sobotu tam zvou na první ročník Ďábelského podvečeru

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Ďábelský podvečer pořádáme ve Výpustku poprvé. Po úspěchu letních oživených prohlídek chceme lidem návštěvu jeskyně zpestřit další akcí,“ přiblížila zástupkyně vedoucího správy jeskyně Výpustek Radka Bodláková.

Speciální mikulášské prohlídky pomůže zaměstnancům jeskyně Výpustek připravit křtinské ochotnické sdružení Křový. Návštěvníkům Ďábelského podvečera předvedou, jak to vypadá, když čerti řádí v podzemí.

„Čerty raději ven nepustíme, abychom děti nevylekali a do jeskyně je pak dostali. Lidi však nečeká na Ďábelském podvečeru jen strašení. Kromě čertů ve Výpustku uvidí také anděly, se kterými si zazpívají vánoční koledy a samozřejmě i Mikuláše,“ prozradila Bodláková. Od toho děti dostanou malé překvapení a pokud si rodiče přinesou pro své ratolesti popsané balíčky, Mikuláš je jim rozdá.

Kdo se bude chtít vydat do Výpustku na Ďábelský podvečer, musí se přihlásit předem. Čtyři třičtvrtěhodinové vstupy do jeskyně jsou naplánovány v pátek i v sobotu od tří do šesti hodin. A už teď je téměř vyprodáno.

„Zájem je opravdu velký. V pátek ještě nějaká volná místa jsou, ale sobota už je skoro vyprodaná. Proto chceme, aby si lidé rezervovali lístky předem. A také proto, aby Mikuláš věděl, kolik dětí má podělit,“ doplnila Radka Bodláková.

Za vstup do jeskyně zaplatí návštěvníci Ďábelského podvečera snížené vstupné, padesát korun na jednoho.

„Vzhledem k tomu, že je to akce převážně pro děti, nechtěli jsme vybírat plné vstupné jako obvykle,“ vysvětlila Bodláková.