Ve Vavřinci dokončují hřbitov. Lidé už nebudou muset pohřbívat blízké v okolí

Vavřinec /FOTOGALERIE/ - Za uctěním památky zesnulých či úklidem okolí hrobu musí lidé z Vavřince na Blanensku dojíždět do Sloupu a Petrovic. Vavřinec totiž nemá vlastní hřbitov. To se již brzy změní. Obec nyní dokončuje stavbu vlastního hřbitova. „Doděláváme parkové úpravy. Stromy jsou již zasazené. Ještě je třeba vysázet trávu. Do konce dubna by to mělo být hotové,“ nastínil vavřinecký starosta Miloslav Novotný.

Hřbitov nabídne místo posledního odpočinku 350 místním. „Toto číslo zahrnuje i urnový háj. Počítáme s tím, že sem příbuzní přesunou i ostatky zesnulých ze hřbitovů ve Sloupu a Petrovicích. Tento přesun ale zřejmě potrvá desítky let,“ upřesnil starosta.



Vavřinečtí stavbu hřbitova vítají. „Určitě to ocení především důchodci. Dojíždění ke hrobům příbuzných pro ně musí být dost nepohodlné,“ reagovala například Alena Vybíhalová.



Náklady na stavbu jsou sedm a půl milionu korun. „Stavbu hřbitova jsme zaplatili z obecního rozpočtu,“ upozornil Novotný. Hřbitov čeká v květnu kolaudace. Termín otevření je plánovaný na červen. ČTĚTE TAKÉ: Chataři se zatím vrátit nemohou. Zákaz vstupu do osady potrvá ještě dva týdny

