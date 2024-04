/FOTO, VIDEO/ Sportovní hala ve Svitávce na Blanensku je v regionu vyhlášeným sportovištěm. S jejím využitím městys problém nemá, protože zázemí ve velkém využívají také přespolní. O víkendu se tam například konala skupinová soutěž v aerobiku s účastí tří stovek dětí. Okolí haly připomínalo jedno velké parkoviště. Některým místním, kteří bydli v domech v sousedství, dlouhodobě vadí hluk. Na jejich stížnosti vedení dvoutisícového městyse zareagovalo a jednu ze stěn nechá odhlučnit. Toto opatření zároveň zlepší akustiku uvnitř objektu.

Ve Svitávce si místní stěžují na rámus z haly. Městys část sportoviště odhluční. Se souhlasem městyse Svitávka | Foto: Deník/ Redakce

„Lidé z těsné blízkosti sportovní haly si opakovaně stěžovali na hluk. Mají tam vedle domů zahrady a tráví hodně času venku. U hlavní stěny směrem k zástavbě sundají dělníci obložení. Až do stropu se tam pak položí speciální vrstva na odhlučnění. Před montáží i po ní se udělají zvukové zkoušky. V budoucnu by se pak případně pokračovalo dál,“ nastínila úpravy sportoviště starostka Svitávky Miroslava Zoubková.

Dodala, že v hale sportují také děti z nedaleké základní školy. Úpravy mají začít v červnu a trvat dva měsíce, mimo hlavní sezonu. Odhad nákladů je milion a půl korun. „Od úprav v hale si slibuje také lepší akustiku. Když se tam něco moderuje přes mikrofon, je hůř rozumět,“ dodala Zoubková.

Některým místním, kteří u sportoviště bydlí, hluk z akcí nevadí a jsou za něj naopak rádi. „Chápu, že to může vadit třeba starším lidem, kteří jsou zvyklí mít na zahrádce klid. Když je ale pěkně, tak je i na nich pořádně živo, hlavně v pátek a o víkendech. Děti si hrají, a to nejde samozřejmě potichu. Je pravda, že jakmile se v hale něco děje, tak stojí všude spousta aut a je tu velký pohyb lidí. To je nevýhoda velkého sportoviště na malé obci. Mně to ale nevadí. Pohyb a sport prospívá nejen dětem a mládeži. Kdyby tady hala nestála, možná by se řada z nich poflakovala bezcílně venku s alkoholem, cigaretami a dělala bordel. I z tohoto důvodu beru hluk z provozu haly s rezervou,“ řekl Deníku jeden z obyvatel Svitávky.

Výstavbu sportovní haly ještě před několika lety vnímala část místních jako sci-fi nebo naopak ekonomické riziko, se kterým budou velké problémy. Stavba, nové parkoviště, osvětlení, přístupová cesta a demolice staré tělocvičny stály 34,5 milionu bez daně. Obec si vzala úvěr 20 milionů, slavnostní otevření bylo na programu v srpnu roku 2018. Hala nabízí zázemí pro házenou, futsal, volejbal, badminton, florbal, tenis, kolovou a další sporty.

Její součástí je malý sál pro menší sporty a sport bar. O takovém zázemí si mohou zatím nechat jen zdát například v nedalekých dvanáctitisícových Boskovicích, kde novou sportovní halu plánují už dlouhá léta. Do Svitávky tak jezdí trénovat například tamní florbalisté. „Ve Svitávce trénujeme i jsme tam pořádali turnaje, protože v Boskovicích na ně nemáme zázemí. Využíváme také halu v Letovicích, ale doprava a cestování malých dětí je někdy problém. Kdyby už v Boskovicích sportovní hala stála, určitě bychom měli v oddíle širší základnu,“ poznamenal před časem jeden z trenérů florbalového oddílu Orel Boskovice Radim Kouřil.