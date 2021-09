Před několika dny totiž drtivá většina knih až na jednu ze skříňky zmizela. „Info pro náruživého čtenáře, který si půjčil v noci všechny knihy z naší knihobudky! K dispozici je ještě bestseller Myslivci a paragrafy. Prosíme o dodržování pravidel a knihy po přečtení vraťte, nebo nahraďte jinými! Jinak to nebude fungovat. Děkujeme,“ okomentovali situaci zástupci městysu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.