Součástí projektu je také stometrová běžecká dráha a doskočiště pro skok daleký a do výšky. Počítá se i s oplocením a osvětlením areálu. Podle ředitele Základní školy Svitávka Aleše Antla dráhu a doskočiště využijí žáci při hodinách tělocviku. „Dlouhodobě jsme upozorňovali, že něco podobného tu léta chybí a škola by to potřebovala. Má to k fotbalovému hřišti kousek,“ okomentoval před časem myšlenku připravovaného projektu Antl.