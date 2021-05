Sportovní hala v blanenské ulici Mlýnská funguje už přes šedesát let. Část zázemí je v tristním stavu. Město ji společně s dalšími sportovišti převzalo od oddílů před deseti lety a postupně ji opravuje. Nyní přijde na řadu rekonstrukce toalet v suterénu a v prvním nadzemním podlaží.

Ve sportovní hale v Mlýnské ulici opraví toalety. | Foto: MĚSTO BLANSKO

„Za mě by se mělo zainvestovat i do zbytku haly a vzít to celé zgruntu. Ne jen záchody. Okna, střecha, palubovka. V zimě je tam zima a v létě horko. Když prší, tak na straně u oken je mokro a podlaha klouže. Okny profukuje,“ řekl Deníku blanenský basketbalista Petr Vylíčil.