Pojďme rovnou ke vzpomínkám. Jak jste se k otužování vlastně dostal?

Hrával jsem fotbal, boxoval ve druhé lize, dělal atletiku. Otužování mě přitahovalo, protože člověk u něj potřebuje vůli. Chtěl jsem si prostě dokázat, že do té ledové vody vlezu a zvládnu to.

To bylo v kterém roce?

V roce 1975. K otužování mě přivedl v okrese známý atlet Jirka Volák. Na podzim a v zimě jsme vždycky před prací plavali v říčce Punkvě nebo v náhonu na Klamovce. O dva roky později mě pokřtili vodou ze Svratky a přihlásil jsem se do otužileckého oddílu Lokomotiva Brno. Docela mě to chytlo. Později jsem dal přednost atletice, protože s ní otužování nešlo moc skloubit. Atlet potřebuje mít svaly v teple. Pak mi ale odešla kolena a já se k otužování a zimnímu plavání zase vrátil.

Andrej DZUBA

O něm: Šestasedmdesátiletý Adrej Dzuba je v důchodu a žije v Šošůvce. Má dvě dcery. V minulosti pracoval jako svářeč, technolog, dílovedoucí a později na železnici jako traťový mistr. Jeho velkým koníčkem byla v minulosti atletika a také otužování. K němu se před lety vrátil. Je členem oddílu zimního a dálkového plavání Fides Brno.

Jak odpočívá: Při práci na zahradě, kde také včelaří. Rád si přes den půl hodiny pospí.

Kde se rád prochází: Zajímají ho hrady, zámky a zříceniny. Miluje procházky v přírodě.

A jak na koupání v ledové vodě reagovalo vaše tělo?

Náramně. Za čas jsem zjistil, že pravidelné otužování je pro moje tělo velmi prospěšné. Dřív jsem trpěl chronickými záněty nosních dutin. Chodil jsem na punkce. Bylo to velmi nepříjemné. Na vojně jsem se při cvičení nachladil a musel na operaci. Jak jsem se začal otužovat, problémy zmizely. Žádné bolesti hlavy, záněty… Nic.

Čili říkáte, že pravidelné otužování posiluje také imunitu, je to tak?

Určitě. Sám na sobě to cítím. Neříkám, že se otužilec nemůže nachladit. To je hloupost. Tělo člověka samozřejmě občas zradí. Mám ale vyzkoušeno, že průběh nachlazení nebo chřipka jsou pak mnohem lehčí a o poznání rychleji se uzdravím. Tělo je odolnější vůči infekčním onemocněním. Otužování zlepšuje krevní oběh, posiluje nervový systém.

Povídejte, jakým způsobem se otužujete?

Pravidelně chodím plavat do lomu v Šošůvce a také do blanenského lomu. Na studenou vodu je potřeba si zvyknout. Je dobré začít už v létě a vydržet do zimy. Osobně to ale nepřeháním. Ve vodě jsem deset minut. Plavání ve studené vodě bere spoustu energie a tělo potřebuje zregenerovat. Když jsem dělal atletiku, tak to bylo stejné po dlouhých bězích. Běžet třikrát týdně maraton také dost dobře nejde. Když napadne sníh, rád chodím po zahradě bosý a v krátkém rukávu. Sprchuji se také střídavě studenou a teplou vodou. Pak je tělo báječně prokrvené.

Dá s otužováním začít v každém věku?

Určitě ano. Začal jsem až ve třiatřiceti a vrátil se k němu zase po dlouhých letech. Cítím se naprosto skvěle. Nemůže se ale začínat hned, naprudko. Jak jsem říkal, je dobré otužovat se postupně a zvykat si na chladnou vodu. Naprosto klíčový je ale zdravotní stav. Než se do otužování člověk pustí, měl by vše zkonzultovat se svým lékařem. A ze začátku dát také na rady zkušených otužilců.

Těch je na Blanensku v poslední době dost.

Mám radost, že se v Blansku vytvořila super parta, která chodí pravidelně plavat do místního lomu. Když zamrzne, vyseká se díra a plave se dál. Podobní nadšenci jsou také v Ostrově u Macochy, kde založili otužilecký oddíl Stalagnát. Fandím jim.

V sezoně zvládnete řadu podniků v zimním plavání. Máte nějaký sen nebo cíl?

Abych se mohl otužovat a plavat ještě hodně dlouho. Končit nehodlám. Nikdy jsem ale neuměl plavat, takže na nějaké super výkony nemám. Jsem rád v partě lidí, která na těchto podnicích je. Na rekordy nebo přeplavání kanálu La Manche jsou jiní (smích).

Řadu z nich mohli lidé naživo vidět při tradiční březnové otužilecké show v zatopeném lomu v Šošůvce…

Jsem rád, že na takové akce jezdí a propagují otužování jako zdraví prospěšnou věc. V Šošůvce pravidelně plave například Petr Mihola a v posledních letech tady byl také operní pěvec Richard Haan. V lomu si zaplavala také Dana Zbořilová, která v roce 2001 zdolala kanál La Manche. Do Šošůvky přijel také známý herec Pavel Nový. Ten si před časem zahrál jednu z hlavních rolí ve filmu z otužileckého prostředí Bába z ledu.