Když v jejich domovině vypukla válka, neváhali ani minutu a poskytli krajanům okamžitě azyl. „Válka? Byl to pro mě obrovský šok, nemohla jsem spát a okamžitě přemýšlela, jak známým a příbuzným pomoct. Začali se ozývat z okolí Kyjeva, jak tam padají bomby a žádali o pomoc. Nebylo co řešit, šlo o život,“ líčí hrůzostrašné okamžiky.

Na mateřské rozváží uprchlíky. Blanensko dýchá za Ukrajinu, pomáhá stovkám lidí

Její muž od ruské invaze na sousední zemi jezdí opakovaně na hranice a převáží Ukrajince do bezpečí do Česka. S manželkou pomáhají s vyplněním víz a shání ubytování. Marta Bodlak se přihlásila mezi dobrovolníky jako překladatelka. V nedaleké Závisti, která je rozlohou nejmenší obcí v republice, opravují dům. A jeho přízemí už má nové nájemníky. „Staráme se o několik maminek a dětí. Bydlí u nás doma ve Skalici a v opravovaném domku v Závisti. Vybavení jsme sháněli narychlo. Moc pomohli kamarádi, kolegové z práce, známí a místní lidé. Sehnali nádobí, peřiny, dětské postýlky, kočárky a další potřeby. Sousedé jsou úžasní. Pro všechny z nás je to obrovská morální vzpruha, že jsou v našem okolí tak skvělí lidé. Někdo nám dal na schody kamínek s ukrajinskou vlajkou a vzadu bylo anglicky napsáno slovo vyhrát. I takové maličkost udělají nesmírnou radost a posílí naději, že vše nakonec dobře dopadne,“ říká žena.

Neprůstřelné vesty pro manžele

Zatímco se děti ve středu odpoledne uprostřed Závisti sluní na trávníku a točí se s maminkami na kolotoči, třicetiletá Alina stěží zadržuje slzy. Z domu kousek od Kyjeva utekla jen s nejnutnějšími věcmi a se dvěma dcerami. Dvouletou a pětiletou. Vystudovala práva a je na mateřské. Ukazuje v mobilu týden starou fotku manžela. Stojí v maskáčích se samopalem před obrněným transportérem. Od té doby o něm nemá žádné zprávy. Bojovat odešel i muž její sestřenice Miroslavy, která našla také azyl u stejné rodiny na Blanensku. „Nevědí, co s nimi je. Žádné zprávy od nich nepřicházejí. Mají strach, že se s nimi už nikdy neuvidí. Je to šílené,“ dodává Marta Bodlak.

Noste jídlo i šaty. Blanenská charita rozjela sbírku pro uprchlíky z Ukrajiny

V době, kdy řada Čechů už přemýšlí, kam pojedou v létě k moři nebo ještě narychlo na lyže, sháněla Marta a Andrei dvě neprůstřelné vesty. Poslali je pak manželům zmíněných sestřenic. „Válka je strašná a nesmyslná věc. Rusové střílí nevinné civilisty, ničí obytné domy, nemocnice. Ukrajina ale musí svoji zemi bránit, to je jasné. V Rusku mám příbuzné. Nekomunikujeme spolu. Žijí v bludu tamní propagandy a nic je nepřesvědčí. Snad vyhraje dobro,“ říká při loučení lámanou češtinou Andrei. Sám má sice rumunské občanství, ale rodinné kořeny i na Ukrajině a v Rusku.