„Jedna paní pak pro lidi v nouzi upekla a přinesla sedm voňavých vánoček,“ řekla pracovnice Oblastní charity Blansko Vladěna Jarůšková.

Darované potraviny už charita podle ní začala rozvážet do azylových domů v Blansku a Boskovicích. Dostanou se i k lidem bez domova a těm, kterým charita na Blanensku pomáhá v projektu Charitní záchranné sítě. „Sbírku jsme uspořádali jako doplněk oslav blanenského Vítání sv. Martina. Inspirovala nás právě postava sv. Martina, který se v křesťanské legendě rozdělil se žebrákem o svůj plášť,“ dodala Jarůšková.

Kdo sbírku nestihl a chtěl by lidem v nouzi darovat jídlo, může se v sobotu 21. listopadu zapojit do celorepublikové sbírky potravin. V Blansku bude sběrné místo v supermarketu Kaufland, kde je budou pracovníci charity a dobrovolníci přebírat od osmi hodin ráno do šesti hodin večer.