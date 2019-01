Blanensko – Novely zákona, který umožňuje vybírat poplatky z videoterminálů, využijí v Blansku i v Boskovicích. Z každého přístroje zaplatí jeho provozovatel pět tisíc za čtvrt roku.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK

Za více než stopadesát videoterminálů v Blansku desetitisíce korun každé tři měsíce do městského rozpočtu. Podle červnové novely zákona o místních poplatcích mohou nyní zástupci měst a obcí vybírat poplatky z provozu videoterminálů povolených ministerstvem financí, a to v maximální zákonné sazbě pět tisíc korun za čtvrtletí. Možnosti získání peněz z hazardu chtějí využít radní v Blansku i v Boskovicích.

„Změnu zákona jsme samozřejmě zaznamenali. V této chvíli už připravujeme vyhlášku, která nám umožní poplatky od provozovatelů videoterminálů vybírat. Zastupitelstvu ji předložíme v srpnu, platit by měla od prvního října,“ informoval František Alexa, vedoucí Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu v Blansku, který ve městě výherní automaty eviduje . Těch však v Blansku stále ubývá. Nahrazují je totiž novější videoterminály, na kterých jsou sázky podstatně vyšší a ze kterých město na rozdíl od herních automatů nemělo doposud ani korunu. „Videoterminály povoluje ministerstvo financí, samotné Blansko tedy jejich počet nijak omezit nemůže. Podle údajů ministerstva je jich ve městě zhruba sto padesát, kolik je jich tu ale skutečně, to nevíme, povolení se totiž nejčastěji dává až na dobu deseti let,“ vysvětlil Alexa.

Vytěží, co půjde

Zatímco hrací automat musí v Blansku povolit každému, kdo splní podmínky dané zákonem, na výherní terminály nedosáhnou. Podle nové obecní vyhlášky však budou mít provozovatelé videoterminálů povolených ministerstvem povinnost se na městském úřadě nahlásit a poplatek za přístroj zaplatit. „Rozhodli jsme se, že využijeme maximální možné částky, kterou provozovatelé mohou za videoterminál zaplatit, tedy pět tisíc korun za čtvrt roku,“ doplnil František Alexa.

S tím, že by zpoplatnění videoterminálů mohlo vést k omezení hazardu ve městě, ale blanenští radní nepočítají. „Videoterminálů je v Blansku skutečně hodně, ale obávám se, že zavedení poplatků z nich ve městě jejich počet nesníží. Pět tisíc za tři měsíce pro provozovatele přístrojů není žádná závratná částka, kterou by nemohli zaplatit. I když každý příspěvek do městského rozpočtu uvítáme, byli bychom raději, kdyby se nám podařilo hazardní hry v Blansku omezit,“ prohlásila blanenská starostka Jaroslava Králová.

Stejně jako v Blansku, přilepšit městské pokladně chtějí hazardem také v Boskovicích.

„To, že momentálně nemůžeme počet videoterminálů ve městě nijak ovlivnit a navíc peníze z nich směřují jinam, se mi vůbec nelíbí. Když už město zatěžují, chceme z jejich provozu aspoň něco mít. Na vyhlášce, která nám umožní poplatky za videoterminály vybírat, v této chvíli pracujeme. Zastupitelstvu bychom ji měli předložit v září, platit pak bude v nejbližší možné době. Mým zájmem je, aby provozovatelé videoterminálů platili maximální částku, tedy pět tisíc korun za tři měsíce,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.