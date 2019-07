Ve čtvrtek bude v Blansku otevřené dopravní hřiště. Děti si osvěží pravidla

Blansko – Vyzkoušet si jízdu podle opravdových dopravních značek, zopakovat si pravidla silničního provozu. To vše si mohou ve čtvrtek vyzkoušet děti, které dorazí na dětské dopravní hřiště v Blansku. To bude otevřené od dvanácti do osmnácti hodin. Na hřišti bude v provozu světelná signalizace a také železniční přejezd.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Akce je určená pro děti od šest let v doprovodu dospělých a na vlastní zodpovědnosti. Všechny děti musí mít vlastní kolo nebo koloběžku a cyklistickou helmu. „Na hřišti není možné jezdit na odrážedlech a kolečkových bruslích. Maximální počet dětí na hřišti je pětadavcet. Po naplnění této kapacity musí ostatní zájemci vyčkat uvolnění místa," stojí v oznámení na webu města Blanska. V případě nepříznivého počasí bude hřiště uzavřeno. Otevřeno bude znovu ve stejný čas 8. a 22. srpna.

Autor: Jan Charvát