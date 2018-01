Vánoční stromky se promění na dřevní štěpku. Musí být ale bez všech ozdob

Jižní Morava – Je po svátcích a lidé řeší, co udělají s vánočními stromky. Ve větších městech na Blanensku a Vyškovsku končí většinou v kompostárnách, v menších obcích najdou i jiné využití. „Teď se na něm vyřádí náš pes a kocouři, pak počká na pálení čarodějnic. V ohni ještě nadělá parády,“ má jasno, co se stromkem udělá, Jana Pavličková z Blanenska.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

To starostka Drysic na Vyškovsku Iva Marková má s vysloužilou vánoční okrasou jiné plány. „Stromek rozstříhám a na zahradě s ním přes zimu přikryji česnek nebo růže. A na jaře ho spálím,“ svěřila se Marková.

Pokud lidé stromek nespálí, můžou ho vhodit do nádob na bioodpad. Jinak mají například obyvatelé Olešnice na Blanensku možnost odnést jehličnan do sběrného dvora. Speciální svoz tam není. „U nás stojí jen pár bytovek. Většina lidí stromek spálí v kamnech nebo v létě na zahradě při grilování,“ uvedl starosta města Zdeněk Peša.

Kam se stromky po Vánocích· Lidé ve městech můžou odstrojené stromky odkládat v blízkosti nádob na tříděný odpad.

· Obyvatelé blanenských sídlišť je mohou nechat i u běžných kontejnerových stanovišť.

· V Letovicích a ve Vyškově odvezou svozové služby stromky i od popelnic.

· V menších obcích a městech mají lidé jehličnany nosit do sběrných dvorů nebo je odložit do kontejnerů na bioodpad.



Stromky z domácností ve větších městech míří rovnou do kompostárny. Tam se z nich stane dřevní štěpka, která se přidává například k trávě nebo ke kompostu. „Je nutné stromky pečlivě zbavit všech háčků, řetězů a jiných ozdob,“ upozornil Jiří Jalovecký, který zodpovídá za blanenskou kompostárnu. Přesto její zaměstnanci při zpracovávání biologicky rozložitelného odpadu vždycky nějakou zapomenutou ozdobu najdou.



Blanenští můžou stromky odkládat tam, kde stojí nádoby na tříděný odpad, na sídlištích i u kontejnerů. Svozová firma se o ně postará každé lednové pondělí. I boskovické jehličnany skončí v lednu v kompostu. „Místo je na stanovištích sběru tříděného odpadu, ne u normálních kontejnerů,“ vzkázal mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.



Letovičtí takovou starost nemají, pracovníci městských Technických služeb stromky posbírají přímo u jejich popelnic. Stejně tak ve Vyškově. Tam se nabízí myšlenka dát smrček, jedličku či borovici jako lahůdku k obědu zvířecím obyvatelům místního Zoo Parku. O podobné dary tady však zájem nemají. „Vánoční stromky nejsou vhodná potrava pro zvířata, která u nás chováme,“ vysvětlil ředitel Josef Kachlík.



Podobné je to v brněnské zoo. Na odstrojených stromcích mohou totiž zůstat háčky, které by zvířatům ublížily. „Proto je nepřijímáme. Vzali jsme si pouze stromky, které před Vánocemi obchodníci neprodali. Nakrmíme jimi soby nebo velbloudy,“ uvedl mluvčí Zoo Brno Michal Vaňáč.