Podle mluvčího boskovické radnice Jaroslava Parmy bude letošní rozsvěcení vánočního stromu kvůli epidemii koronaviru a nařízeným opatřením v komorní atmosféře.

Uskuteční se první adventní neděli v pět hodin odpoledne, ale bez účasti veřejnosti prostřednictvím internetového vysílání. „Rozsvícení vánočního stromu letos uděláme formou živého přenosu na internetu. Bez účasti veřejnosti. Zástupci města budou mít na balkoně radnice krátké proslovy před kamerou, kde také pokřtíme nový městský kalendář,“ upřesnil Parma.

Jedli si Hudcovi zasadili u domu zhruba před třiceti lety. Krátce poté, co se do něj nastěhovali. „Jedličku jsem tehdy viděla v zahradnictví v Kunštátu a moc se mi líbila. Nyní už byl ale mohutný strom spíš na obtíž. Stínil nám dům a také mi kvůli němu v jeho okolí usychaly rostliny. Navíc jsem měla strach, že by ho mohl pokácet silný vítr. O tom, že jedli dáme pryč, jsme s manželem přemýšleli už asi poslední tři roky,“ řekla Deníku Jitka Hudcová.

Pro pokácení se definitivně rozhodli letos. Strom šel k zemi toto pondělí. „Obrečela jsem to, ale alespoň jedle udělá ještě někomu radost. U nás ve Valchově by na ni u kapličky nebylo místo a proto jsme se ji rozhodli darovat jako vánoční strom do Boskovic,“ dodala žena.

Před časem si koupila stříbrný smrk, který zasadila u domu. Začal však žloutnout, a tak ho přesadila na zahradu. Na své původní místo, se však možná vrátí.