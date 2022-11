Smrk je vysoký přibližně dvacet metrů, v nejširším bodě je patnáctimetrový. Stáří letošního vánočního stromu lesníci odhadují na padesát let. Jedná se již o třiatřicátý kus, který univerzita městu věnuje. „Nachází se na paloučku u Olomučan. Co do výšky i šířky je mohutnější než ty před ním, proto bude muset být z technických důvodů o něco zkrácen. Technicky jsme limitování velikostí odvozní soupravy a také výškou trolejí v Brně,“ uvedl Lumír Dobrovolný ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.