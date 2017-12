Vánoční laťku nasadili vysoko. Žáci mezi sebou poměřili síly ve skoku vysokém

Blansko /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Tělocvična základní školy Erbenova se v pondělí otřásala v základech. Rozdunělo ji mohutné skandování diváků a závodníků při jednadvacátém ročníku Vánoční laťky.

Napřed se laťku pokoušeli skokem vysokým různých stylů pokořit žáci pátých tříd. A vzali to zodpovědně. Nadšení z povedeného skoku střídalo zklamání, několikrát se s laťkou skoulela i slzička. Nejlepší dívka se z původních devadesáti proskákala až na 110 centimetrů a chlapec na 118 centimetrů.

Fandili jim spolužáci, učitelský sbor a přišli je podpořit i rodiče. „Byli jsme fandit dceři a moc se nám tu líbilo,“ pochválila atmosféru závodu Martina Novotná.

Malá závodnice je ze závodu nadšená a se chystá závodit i příští rok. Trénovat bude ve škole. „Na to, aby trénovala doma, máme přece jen malý byt,“ směje se její táta.

V tělocvičně se rozcvičují páťáci a šesťáci. Ženou se k laťce zprava i zleva. A ta se zvedá výš a výš. Někteří závodníci předvádí skoky jak z Diamantové ligy, další na žíněnku přistávají prazvláštním způsobem. Nůžky, flop a co je tohle za styl? „Takový školní,“ vysvětluje zdejší učitel tělocviku Milan Vrána.

Napětí vrcholí, pomalu odpadá jeden závodník za druhým. Nakonec si to mezi sebou rozdají kluk a holka. Žlutě zbarvenou laťku visící 153 centimetrů nad zemí přeskočila a zvítězila drobná dívka v růžovém tričku Veronika Jakusidisová. Ale málem se jí to nepodařilo. „Potom, co už vyhrála skokem o tři centimetry níž, jsme na ni trochu zapomněli,“ přiznává učitel.

Veronika trénuje třikrát týdně. „Chtěla jsem si vylepšit osobní rekord, ale nakonec se mi ho povedlo jenom vyrovnat,“ říká. Trénuje třikrát týdně a určitě se ještě proskáče vysoko.

Závody ještě neskončily. Podlaha tělocvičny se otřásá pod odrazy osmáků a deváťáků.