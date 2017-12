Vánoční krmení v zoo přilákalo davy. Pandy z nich byly v rozpacích

Brno /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Na Štědrý den dostala zvířata v brněnské zoo dárky dřív než lidé. Tygr rozsápal krabici s masem, lední medvědice přišla lidi pozdravit zblízka.

Už dopoledne si mohl svoji krabici roztrhat tygr. Davy lidí se strkaly před výběhem, aby zahlédly jako radost. Bylo jich tolik, že se o místo museli rvát. „Jé, Václave, podívej jaký mu dali krásný balicí papír,“ rozplývala se Jitka Mázová z Brna.

V noci dobalila dárky a tak ji na mysl jako první přišel vzor na papíru. Dodala, že doma měla všechno hotovo, s dětmi vyrazili do zoo poprvé. V půl desáté ošetřovatelé pustili tygra do výběhu a lidem se zatajil dech. Zvíře chvíli váhalo co s balíkem udělá. Nakonec v něm našel kusy masa.



Lední medvědice přišla ve svém kopcovitém výběhu až nahoru k lidem. Buď proto, že je zvyklá dostávat vánoční dárky v horní části svého výběhu, a nebo ji lákali otcové, kteří nakláněli své ratolesti přes zábradlí a přidržovali je rukama. Žádné dítě do výběhu nespadlo, nakonec medvědice dostala dort ze zeleniny a ryb.

Nesměle se do dopoledne probouzely pandy červené. „Jsou nervózní z tolika lidí,“ vysvětlil ošetřovatel. Pandí pár na ovoce a zeleninu lákal marně, ani jedno ze zvířat se neodvážilo slézt po stromu dolů k lidem. Když to většina pozorovatelů vzdala, pandy červené se vydaly na procházku po větvích, vánoční pochoutky si ale přesto nechaly do chvíle, až je nebude nikdo rušit.



Vánoční komentované krmení pokračovalo i k lemurům a opičkám, to už se ale návštěvníci rozptýlili po celé zoo. Spousta rodin se šla na kopec v brněnské Bystrci projít před štědrovečerní večeří, jiní využili příležitosti vyvenčit psa jinde než u řeky nebo v lese. Po druhé hodině odpoledne se brány zoo zavřely, aby mohla zvířata slavit Štědrý den tradičně, tedy v pokoji.