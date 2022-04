Výsledek? Přeražená noha vzácné historické plastiky. „Venuše Božská, kterou nám vandalové shodili, jede k panu doktorovi. V zámeckém parku už žádnou litinovou sochu nenajdete, ale můžete se jimi přijít pokochat na nádvoří zámku nebo do expozice,“ okomentovala odvoz poškozené sochy k restaurátorovi ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.

K vyvrácení sochy Venuše před zámkem, kde sídlí muzeum, došlo podle ní poslední březnovou sobotu po desáté hodině večer. „Vše zachytily bezpečnostní kamery, případ šetří policie. Víc k tomu nemůžu v tuto chvíli říct. Odhad škody je v desítkách tisíc korun. Venuše patří do muzejní sbírky litinových soch a na zámku je už od sedmdesátých let. Po opravě ji umístíme na nádvoří, kde to pro ni bude bezpečnější,“ doplnila Komínková.

V posledních letech se v Blansku nejedná o zdaleka první případ, kdy vandalové podobně poškodili některou z litinových soch v zámeckém parku nebo na Wanklově náměstí v centru města. Jen zhruba měsíc vydržela stát na podstavci před lety například socha Venuše Medicejské, kterou srazil nad ránem rozjařený mladík před svými kumpány. Tehdy se soše téměř nic nestalo a odhad škody byl jen několik tisíc korun.

„V muzejní sbírce máme čtrnáct velkých figurálních litinových soch, které se vyrobily v blanenských železárnách. Pocházejí z různých míst. Určit stáří je těžké. Vyráběly se od první poloviny 19. století. V katalozích byly ještě za první republiky. Většina z nich je na nádvoří zámku, kde jsou relativně v bezpečí. Na náměstí v centru je neustále ničí vandalové a opravy jsou velmi nákladné,“ řekl Deníku Rovnost pracovník Muzea Blanenska Milan Koudelka.

Blansko: unikátní Venuše je ozdobou zámku

Nejvíce podle něj trpí sochy válečníků z eposu o Nibelunzích. U jedné z nich před časem například vandal ulomil část pochvy.

Celkem jich dělníci v blanenských železárnách vyrobili v polovině 19. století šest. „Byly odlity podle návrhu slavného vídeňského sochaře Antona Dominika Fernkorna. Soch bylo šest. Hildenbrand, Siegfried, Volker, Rüdiger, Ditrich a Hagen. Muzeum Blanenska má ve své sbírce sochy Dietricha a Siegfrieda, a to originály,“ řekl Koudelka.

Sochu Volkera a Siegfrieda vlastní Národní technické muzeum v Praze, obě ovšem pouze v podobě zinkové kopie. Není známo, že by se zachovaly zbývající tři sochy z celého cyklu odlévaného v Blansku.

Vandalové nenechali v klidu ani pomník Hrdinům od Zborova, který stojí v parku na blanenském nábřeží řeky Svitavy. Před několika lety zmizel bodák na vojákově pušce. Vzácná litinová socha se před čtyři lety stala kulturní památkou. „Je to jediný památník tohoto typu v České republice,“ uvedla již dříve bývalá ředitelka blanenského muzea a členka Československé legionářské obce Eva Nečasová.

Blanenské slévárny vyráběly zajímavou sérii soch

Patřila mezi iniciátory žádosti o udělení statusu kulturní památky. Litinová socha připomínající statečnost československých legionářů dominuje parku v ulici Svatopluka Čecha od roku 1947. Jde o třetí odlitek pomníku. Zbylé dva byly v Praze a na Ukrajině. Pražský zničili nacisté a ukrajinský zmizel. „Myslím, že jej zničil Stalin,“ poznamenala Nečasová.

Autorem sochy je akademický sochař a ruský legionář Karel Babka. Modelem mu stál taktéž legionář Bohumil Sypěna.

Blanenský odlitek vznikl už v roce 1933. Za německé okupace jej místní ukrývali. Nebyl dokončený. Vojákovi chyběl bodák na pušce. Nového se dočkal v roce 2007 u příležitosti výročí bitvy u Zborova. Za několik let socha legionáře o bodák zase přišla. Náhradní vyrobili v blanenských slévárnách.