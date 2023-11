Motoristům se na rušné silnici mezi Blanskem a Šebrovem naskytl ve čtvrtek nevšední obrázek. Na okraji Blanska poblíž odbočky na Klepačov občas vídají za výstražným trojúhelníkem kvůli poruše odstavená auta. Tentokrát míjeli za krajnicí vyrovnané klády, u kterých odfrkával statný kůň v postroji.

Valach Alan pomáhal s kacením. | Video: Deník/Jan Charvát

Byl to desetiletý valach Alan a pomáhal při odklízení pokácených uschlých stromů z prudkého srázu. „Traktor by tu měl problém s nedostatkem místa při manévrování, zasahoval by do rušné silnice. Tak proto jsme tu s koněm,“ řekl Deníku Rovnost kočí Jaroslav Pliska ze Senetářova na Blanensku.

Na zmíněném pozemku, kde hospodaří křtinští lesníci, šlo k zemi několik desítek starých stromů. Kácení probíhalo před několika týdny za částečné uzavírky provozu a asistence policie. Nyní už se blíží do finále.

„Budeme tu ještě v pondělí a úterý. Pokácely se staré stromy, které hrozily pádem na silnici. Bylo jich větší množství. S sebou mohly vzít několik dalších kmenů a zasáhnout daleko do vozovky. Proto šly dolů. Byly to buky, modříny a borovice,“ dodal Pliskův kolega, dřevorubec Rostislav Boháček.

Podle Plisky rostly stromy v těžko přístupném terénu. Místo nasazení koně už pak připadala při jejich transportu v úvahu snad jen lanovka. A jak se jeho kůň srovnal s rušným provozem v blízkosti lesa?

„Na provoz je zvyklý, ale příjemné to pro něj určitě není. Mám ho od jeho dvou let a všechno jsem ho naučil. Můžu se na něj spolehnout, je to dobrý pracant. Koně mají při práci v lese pořád svoje uplatnění. I moderní technika má totiž stále svoje limity,“ dodal muž.

Zdroj: Deník/Jan Charvát