Opravy mají podle blanenských úředníků přijít na necelého půl milionu korun. Dělníci s nimi začali v pondělí a skončit mají ve středu. „Rukáv nasycený pryskyřicí se natáhne do poškozené potrubí. Jako ohřívací, vytvrzovací medium použijeme vodu. Rukáv ohřejeme na určitou teplotu a následně zchladíme, v potrubí pak zatvrdne. Je to levnější a hlavně rychlejší metoda,“ řekl Deníku v úterý přímo na místě Lukáš Spáčil z firmy Sebak, která opravu potrubí provádí.

Podle něj stejnou technologii použili například při rekonstrukci vzduchového potrubí na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně nebo při opravách kanalizace pod hrází slovenského jezera Hodruša.

Nákladné odbahnění

Blanenští vypustili přehradu v polovině listopadu, jinak nebyla oprava možná. Po jedenácti letech. V roce 2009 odtud těžká technika odvezla tuny sedimentů, které se do ní potokem dostaly z nedalekých polí a chatové oblasti. Dělníci také vyztužili břehy betonovým okrajem a opravili zábradlí. Vše tehdy stálo kolem deseti milionů korun.

Původně se měla napouštět ještě tento týden bezprostředně po opravách. Po vypuštění se však přišlo na technickou závadu v oblasti výpusti, která se musí odstranit. „Je to oproti původnímu termínu zdržení. Přehradu bychom chtěli mít napuštěnou do Vánoc,“ uvedl vedoucí odboru blanenského životního prostředí Pavel Konečný.

Zdroj: Deník / Jan Charvát

Před dvěma lety nechalo město opravit v hrázi přehrady u výpusti netěsnící tabulový uzávěr. U něj se ulomilo táhlo a poškodil jeho pohon. Opravy stály zhruba sto padesát tisíc. V dalších letech však bude podle informací Deníku zřejmě nutná generální oprava technologie celého vypouštěcího zařízení, protože tabulový uzávěr stále nedoléhá.

Metráky ryb i škeblí

Z přehrady nedávno rybáři vylovili zhruba deset metráků ryb, které převezli nad město do revíru Vrbice. Největšími úlovky byla necelá dvacítka gigantických tolstolobiků, z nichž někteří měl přes metr délky a dvacet kilogramů. Nechyběli ani úhoři, štiky, candáti, kapři a bílá ryba. „Přehrada byla vypuštěná před jedenácti lety a teď se tento biotop bude muset nastartovat znovu. Zkraje musíme podle předpisů nasadit jen drobné bílé ryby a dravce. Kaprů jen minimální množství. Víc kusů bude ve vodě až později,“ řekl šéf blanenské rybářské organizace Martin Sklář.

Při výlovu se na březích a v bahně objevilo také velké množství škeblí rybničních. Podle Skláře odhadem několik metráků. „Po výlovu jsme přijeli na místo na kontrolu se zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Bylo domluvené, že škeble se sesbírají a případně umístí do průtočných rybářských sádek ve Sloupečníku. Nakonec nebylo co sbírat. Škeble se dostaly zpět do bahna samy, kde bez následků přečkají do doby, než se přehrada znovu napustí. K žádnému jejich masivnímu úhynu na obnažených březích nedošlo. Ani teď, když se napouštění zdrží v ohrožení nejsou,“ dodal blanenský úředník Pavel Konečný.

Příští rok si místní připomenou padesát let o výstavby této bezmála hektar a půl velké nádrže a rekreační oblasti. Přehrada vznikla díky hrázi na potoce Palava. Na břehu nechybělo molo, skluzavky a skokanský můstek. Mělkou část dna vysypali dělníci oblázky a u přehrady postavili převlékací boxy. „Kolem vody vznikly také travnaté pláže a jedna písečná. Koncem sedmdesátých let tam přibyl ještě minigolf se zázemím a lyžařský vlek,“ přiblížil historii této lokality před časem tehdejší pracovník blanenského muzea Jindřich Čeladín. V osmdesátých letech Blanenští odhadovali hodnotu díla na víc jak dvacet milionů korun československých.