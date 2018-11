V zimě to bude na brusle, myslí si. Lidem vadí, že dřevo nahradil na lávce plech

Blansko – Po lávce přes bývalý mlýnský náhon, která se nachází v blízkosti blanenských tenisových kurtů, si lidé zkracují cestu k vlaku. Jezdí tudy i cyklisté například na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Dřevěné desky na osm let staré lávce už byly v havarijním stavu a hrozily úrazem. Dělníci proto lávku nedávno opravili. Místo dřeva má však nyní plechový povrch.

Dělníci opravili lávku u tenisových kurtů v Blansku. Dřevěný povrch nahradil plech.Foto: Deník / Jakub Sekanina

To se řadě místních lidí nelíbí. „Plech je otřesný, těžko udržovatelný a navíc to nevypadá vůbec hezky. V zimě je lávka prakticky neprůchozí. Chodím tudy téměř každý den a prkna stačila vyměnit a zvolit jiný druh dřeva. Ono když je dřevo někde deset let bez obnovy povrchové úpravy, těžko vydrží. Když už ocel, tak alespoň rošty jaké jsou například u splavu,“ okomentoval opravenou lávku na sociální síti Marek Švancara.

Obavy z bezpečnosti chodců v zimních měsících v tomto místě má také Ivana Zemánková. „Za mokra bude lávka pěkně klouzat. A stačí trošku sněhu nebo námraza a je to na brusle,“ uvedla žena.

Podle vedoucího blanenského odboru komunální údržby Martina Skláře je nový plechový povrch lávky protiskluzový. „Nicméně, pokud bude ledovka, tak budou klouzat všechny povrchy. U mostu je značka, že se v zimě neudržuje. Projektant po zkušenostech se dřevem zvolil tuto variantu, protože je několikanásobně trvanlivější,“ řekl Sklář.

Konstrukce mostu podle blanenských úředníků neumožňovala vyměnit jednotlivá prkna proto se musela mostovka opravit celá. Včetně nátěrů zrezivělé mostní konstrukce vyšla oprava lávky na dvě stě šedesát tisíc korun bez daně.

Před osm lety stála její stavba přes sedm set dvacet tisíc korun. Samotný dřevěný povrch necelých dvanáct tisíc. „Cena dřevěného povrchu byla tehdy tak nízká, protože byla zahrnuta do celé stavby cyklostezky. Firma si to tak nacenila. Dnes by cena kvalitního dřeva včetně montáže, penetrací a dalších prací blížila opravě plechem,“ dodal vedoucí blanenského investičního odboru Marek Štefan.

V sousedních Boskovicích mají novou lávku pro pěší v ulici Dukelská, která byla několik měsíců kvůli rozsáhlým opravám zavřená. Po nedávném otevření se tam těžká technika opět vrátila. Dělníci usazovali lávku přes říčku Bělou. „Toto prostě nechápu. Po rekonstrukci silnice se zase začíná dělat na Dukelské,“ okomentoval výměnu lávky Zdeněk Kuda.

Mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma uvedl, že výměna pěší lávky, která byla ve špatném stavu, byla součástí rozsáhlé rekonstrukce ulice Dukleská. Ta přijde na více než sedm milionů šest set tisíc a termín dokončení je konec května příštího roku. „Nedávným otevřením silnice v Dukelské opravy ještě neskončily. V pondělí začnou fungovat autobusové zastávky. Lávka nemohla být vyměněna dříve, protože se jedná o konstrukci, které jsou aktuálně po několika pádech mostů a lávek přísně hlídané. Schvalovací procesy jsou zdlouhavé a lávka byla k dispozici až nyní,“ řekl Parma.

Dodal, že výměna lávky výrazné komplikace v provozu nepřinesla. Pro pěší bude otevřená v průběhu prosince. Dělníci také dodělají v jejím okolí dlažbu.